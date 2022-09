Tiziana Morandi accusata di aver narcotizzato e derubato uomini dopo massaggio: le tecniche della “mantide della Brianza”

Finora sono 9 gli uomini che la 47enne avrebbe truffato e che l’hanno denunciata per furto. La donna avrebbe cominciato i raggiri nell’agosto 2021, iniziando con persone anziane

Tiziana Morandi, 47 anni, è stata arrestata alla fine di luglio con l’accusa di aver narcotizzato circa 9 uomini mettendo del sedativo nelle bevande, per poi rapinarli.

È soprannominata la “mantide della Brianza” dall’opinione pubblica, mentre per gli investigatori monzesi si tratta di “una donna pericolosa”. Attualmente la 47enne è rinchiusa in prigione, a San Vittore, dove è rientrata dopo essere finita in nosocomio perché ha avuto un forte dimagrimento in quanto rigettava il cibo.

Per ora non si hanno dettagli sulla linea difensiva, dopo che l’ultimo legale ha deciso di rinunciare alla difesa della 47enne. La donna, all’avvocato, aveva etto che si era trattato di un equivoco, e che era probabile che stesse pagando la gelosia di alcune donne che avevano saputo che i loro mariti facevano massaggi a casa sua. Secondo gli investigatori, la donna avrebbe derubato i malcapitati.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, nell’agosto 2021, un uomo di 83 anni era stato rinvenuto dal figlio in casa svenuto. Dopo gli accertamenti in ospedale, era risultato positivo alla benzodiazepina.

Ai militari aveva raccontato che si era addormentato dopo aver preso una camomilla con una donna che gli aveva bussato per una raccolta fondi per beneficenza. Quando si era risvegliato, non aveva più la fede e alcuni preziosi.

Stessa cosa anche con altri due uomini, nello stesso paese. Un uomo di 84 anni, invitato a prendere qualcosa in un bar, non aveva più 50 euro nel portafogli. Uguale per un uomo di 67 anni, invitando a prendere qualcosa da bere a casa dopo aver conosciuto la donna sui social, aveva finito per addormentarsi.

Una volta risvegliatosi, si era ritrovato nella propria abitazione, ma non aveva idea di come ci fosse tornato. Poi, ha visto che non aveva più la sua catenina, che portava indosso. Pochi giorni dopo, dal suo bancomat erano stati sottratti 250 euro. Anche loro, dopo gli accertamenti dei carabinieri, erano positivi alla benzodiazepina.

Dopo una serie di altri casi, un grosso furto la donna lo avrebbe fatto ai danni di un uomo di 71 anni. L’uomo aveva raccontato alla donna che intendeva mettere sul mercato la sua collezione di monete e pennini d’oro. Lei gli aveva fatto credere che conosceva una persona che avrebbe potuto comprarli a Torino. L’uomo si è poi risvegliato all’Umberto I, dopo essere stato trovato in stazione, privo di sensi.

Sono 9 in tutte le denunce avanzate finora nei confronti della donna. Tre degli ultimi che l’hanno denunciata, hanno tra 27 e 52 anni, e hanno detto di aver chiamato la 47enne per un massaggio. Ma una volta in loco, sarebbero stati narcotizzati con sedativi e poi derubati di somme basse di denaro.