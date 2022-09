Sebastiano ucciso a coltellate dalla compagna in Francia davanti al figlio 16enne

Sebastiano Caira, 42 anni, è stato assassinato dalla compagna lo scorso 31 agosto in Francia, dopo un litigio molto acceso.

Un delitto in famiglia si è consumato tre giorni fa, mercoledì 31 agosto, in Francia. A perdere la vita Sebastiano Caira, 42 anni. L’uomo sarebbe deceduto dopo un acceso litigio con la compagna, che gli avrebbe sferrato un fendente letale al petto.

Da quanto si apprende, l’uomo era di Gallinaro, in provincia di Frosinone. Il delitto si sarebbe consumato con il figlio della coppia, un ragazzo di 16 anni, presente nell’abitazione. L’omicidio è avvenuto a Evry, a sud della capitale francese.

A uccidere Sebastiano Caira tre fendenti letali, dopo una forte lite con la sua compagna, una donna di 38 anni, fermata dalle forze dell’ordine. Il figlio dei due sarà sentito dai poliziotti e racconterà la propria versione dell’accaduto.

A dare la notizia dell’omicidio è stato il primo cittadino di Gallinaro, posto di cui Sebastiano era originario. «Con il sorriso di Sebastiano è cresciuta un’intera generazione, lo porteremo per sempre dentro di noi. La nostra comunità si stringe attorno alla famiglia nel dolore per la tragedia avvenuta nei pressi di Parigi».

I genitori di Sebastiano, da diversi anni si alternavano tra Francia e Italia. Nel frattempo, l’inchiesta è in corso, per trovare elementi che potrebbero essere utili al fine di comprendere che cosa sia successo veramente mercoledì scorso, 31 agosto 2022.

Presto gli inquirenti sentiranno il figlio della coppia, un giovane 16enne che raccontando la propria versione di quanto occorso tra i suoi genitori, potrebbe fornire elementi utili a ricostruire come si sono svolti i fatti.

Fonti di investigazione lasciano trapelare che il 16enne potrebbe aver avuto un ruolo in quanto occorso, forse intervenendo per difendere la mamma. Sebastiano Caira era impegnato nel settore della produzione vini, che poi vendeva sul mercato. L’uomo abitava da diversi anni in Francia con la compagna e il figlio. Letale una coltellata al petto che non gli ha lasciato scampo. Per il momento non sono state divulgate info in merito ai funerali o rilievi ordinati dal medico legale.

L’inchiesta, attualmente, è in corso, e la 38enne è stata fermata con l’accusa di aver ucciso il suo compagno 42enne.