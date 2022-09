Anziana precipita da balcone: indagata donna pulizie per delitto e furto

Rosanna Aber, una donna di 77 anni, era morta cadendo dal balcone del suo appartamento a Colognola, nel bergamasco. Oggi sotto inchiesta è finita la donna delle pulizie

Rosanna Aber, 77 anni, è morta precipitando dal balcone del suo appartamento, sito al quarto piano di Colognola (Bergamo).

La donna era vedova con due figli. Quando la donna precipitò, si ipotizzò un incidente, o forse un suicidio da parte della 77enne. Ma l’inchiesta ha portato gli investigatori a un colpo di scena. A finire sotto inchiesta è stata la badante della donna, che ora è indagata per omicidio e furto.

La mattina in cui Rosanna Aber è morta, la donna era in casa dell’anziana. Ai poliziotti aveva raccontato di essere stata in un’altra stanza dell’appartamento, e che stava portando avanti una serie di lavori domestici, e di non aver fatto caso a niente.

La badante e donna delle pulizie è una ragazza ucraina che era stata presa da Rosanna da circa 30 giorni, aiutandola con i lavori di casa nell’abitazione della 77enne a via Einstein. Dietro l’omicidio dell’anziana potrebbe esserci una ragione ben precisa. Tra le ipotesi, quella del movente economico, dato che sul conto corrente della 77enne si sarebbero registrati parecchi ammanchi di notevoli cifre. Nello specifico, si tratta della scomparsa di 6 mila euro proprio nel periodo in cui la ragazza aveva iniziato a lavorare in casa dell’anziana.

Da quanto hanno ricostruito finora gli investigatori, l’anziana sarebbe riuscita ad accorgersi che mancavano soldi dal suo conto corrente. Di questi ammanchi, ne aveva parlato in confidenza a un’amica, e aveva anche preso appuntamento in banca proprio il giorno in cui è morta. La donna, infatti, intendeva risolvere la questione della scomparsa di denaro dal suo conto. Era molto scossa, tant’è che raccontava di non aver eseguito alcun prelievo dal suo conto corrente.

L’ipotesi è che possa aver avuto un acceso confronto con la ragazza, e che costei potrebbe averle dato una spinta rivelatasi letale, tant’è che Rosanna è precipitata dal balcone, per finire senza vita sul marciapiede.

Sono diversi gli elementi che farebbero ipotizzare questo scenario agli investigatori. Le videocamere della banca avrebbero ripreso la donna di fronte allo sportello del bancomat e un gruppo di giovani che passavano lungo la strada, avrebbe udito il litigio tra la 77enne e la ragazza. Saranno gli inquirenti a far luce sull’accaduto.