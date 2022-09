Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci è divina: lo scatto è un omaggio alla grande attrice

Monica Bellucci, cuore di mamma. La super diva italiana ha sfoggiato con orgoglio gli scatti di Deva Cassel, sua figlia. In uno slancio di amore ed ammirazione per la sua “creatura”, l’attrice nostrana ha mostrato al mondo quanto sia straordinariamente bella e quanto sia fiera di lei.

Monica Bellucci, attrice, sex symbol, modella ed anche mamma

Deva Cassel è la bellissima e talentuosa figlia di Monica Bellucci. Classe 2004:è nata a Roma il 12 settembre ed è del segno zodiacale della Vergine. Proprio come sua madre ha una spiccata propensione per la recitazione, il cinema ed il teatro, attitudine che ha di certo le scorre nelle vene anche grazie alla straordinaria bravura suo padre, da cui ha eredito stile e carattere.

Nonostante la sua smisurata e viscerale ammirazione per il cinema, Deva ha scelto per il momento di dedicarsi alla moda. La Cassel è però giovanissima e nulla esclude che in un prossimo futuro possa decidere di comparire su qualche set di un film. I suoi fan sarebbero entusiasti se decidesse di percorrere la strada professionale di suo padre, ma per il momento è concentrata sulla moda.

La sua bellezza è sotto gli occhi di tutti, somiglia tanto alla sua mamma, ma presenta delle similitudini nello sguardo anche con il suo papà. Deva è alta 1 metro e 75 centimetri, ha gli occhi verdi e capelli castani, ed è evidente che la genetica abbia giocato a suo vantaggio!

Deva Cassel è l’orgoglio di mamma Monica

Di lei si conosce pochissimo, le informazioni sul suo conto sono poche, come sono rari gli scatti che la ritraggono nella sua quotidianità, cospicuo è invece il numero di foto di lei in passerella o che la vedono come testimonial. Negli ultimi anni infatti è stata “contesa e desiderata” da alcune delle Maison più importanti al mondo.

Proprio qualche tempo fa, quando Deva è stata scelta da Vanity Fair Francial, sua madre, l’attrice Monica Bellucci ha deciso di sfoggiare con fierezza gli scatti, mostrandoli ai suoi followers. Un gesto che ha fatto più di una volta e che testimoniano quanto, la diva nostrana più famosa al mondo sia orgogliosa di sua figlia e dei risultati che ha raggiunto. Il loro è un legame fortissimo che, l’attrice tutela e protegge.