Meghan Markle, rivelazioni costose: ecco quanto guadagnerà per raccontare la sua verità

Pronta a raccontarsi come non mai, Meghan Markle avrà modo di dire la verità attraverso le sue rivelazioni, le quali si preannunciano costose, andiamo a vedere quanto guadagnerà la Duchessa qualora dovesse accadere quanto accaduto e promesso.

Tra i duchi di Sussex e la Famiglia Reale l’ascia non sembra ancora sotterrata. Da quella fuga dai Palazzi per andare dall’altra parte del mondo, ne sono accadute, ma quando la situazione sembrava tranquillizzarsi, altre novità non distensive sembrano presentarsi all’orizzonte.

Dopo un breve periodo di silenzio, l’intervista della coppia formata da Harry e dall’ex attrice concessa ad Oprah Winfrey aveva scatenato i tabloid di tutto il mondo, con le diverse accuse alla Royal Family, tra cui anche quelle di razzismo.

Negli ultimi tempi, i due sono ritornati a Londra per alcune brevi visite, compresa quella per il Giubileo della Regina Elisabetta, ma alcuni dissapori sono rimasti tali, e la Markle sarebbe pronta ad intervenire sul suo passato monarchico; insieme a lei ci sarebbe anche il marito.

Le ultime vicende

Un antipasto è stato quello del suo podcast Archetype, dove si è raccontata in grande libertà, avvalendosi della compagnia di Serena Williams per l’occasione, anche se il tema affrontato era generico e relativo alle pressioni sulle donne e le loro ambizioni.

Oltre a tale argomento, ha destato sorpresa il racconto di un suo viaggio in Sudafrica, quando il loro primogenito Archie ha rischiato la vita in un incendio, raccontando come la Famiglia Reale su quel fatto non fosse stata di supporto in una situazione così delicata, poi fortunatamente terminata senza gravi conseguenze.

Cosa accadrà e le cifre

Come rivelato dalla diretta interessata in una recente intervista a The Cut, nei prossimi mesi uscirà su Netflix un documentario sulla vita dei duchi, nella quale verrà raccontata la verità come mai era accaduto, ripercorrendo la storia d’amore della celebre coppia ed al tempo stesso ascoltando quale sia la loro versione dei fatti.

Da capire quando queste confessioni verranno distribuite da Netflix, di certo slitterà dopo l’inizio di autunno, quando uscirà l’autobiografia di Harry, in modo da sfruttare al meglio il documento realizzato da Meghan Markle, la quale secondo alcune voci trarrebbe da tale diffusione una cifra vicina ai 60 milioni di euro.