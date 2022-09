Beautiful, Quinn Fuller lascia tra le polemiche | Parla l’attrice: “Mi hanno proposto…”

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, la soap americana più amata e longeva al mondo, segnalano di colpi di scena inaspettati. Cosa accadrà a Quinn Fuller? Per lei potrebbero esserci guai in vista.

Beautiful, Quinn Fuller lascia la soap per sempre?

Eric ha deciso di rompere la relazione con lei, dopo la scoperta del tradimento con Carter non ha voluto più saperne. Questo è ciò che sta andando in onda in Italia, ma cosa accadrà più avanti? Nelle puntate americane, Quinn ha lasciato per sempre la soap. L’uscita di scena dell’attrice ha sconvolto i fan che sono rimasti letteralmente di stucco dinnanzi al suo addio.

Ma perché l’interprete che per anni ha prestato il volto alla moglie del patriarca Forrester ha deciso di abbandonare il set? Rena Sofer, l’attrice che per anni ha interpretato Quinn ha chiarito i motivi della sua decisione nel corso di una recente intervista rilasciata per Soap Opera Diegst e riportata su TvSoap.it:

“In pratica mi hanno detto che non avevano idea di cosa sarebbe successo a Quinn chiedendomi di passare in recurring. A quel punto mi è stato chiaro che non avevano piani per il mio personaggio ed è stato facile decidere. Credo di meritare di più che restare seduta ad aspettare che a loro vengano idee”.

Beautiful, Rena Sofer ha deciso lasciare il set, ecco perchè

Insomma la bellissima interprete americana ha deciso di salutare per sempre la fiction, voltando il suo sguardo altrove, su nuove possibile progetti da realizzare. L’attrice ha rifiutato il ruolo di “recurring”, un personaggio secondario che non appare in ogni episodio.

Al riguardo ha dichiarato: “Già è difficile restare in una soap quando non hai una storia, tornare come ricorrente in uno show in cui sei stato ogni giorno un giocatore attivo non è fattibile per me. Non è la direzione che voglio prendere, voglio andare avanti nello spaventoso ignoto”. L’attrice vile quindi lasciarsi cullare dall’incertezza andando alla ricerca di nuove identità professionali che possano condurla verso un più alto grado di soddisfazione lavorativo. Dopo anni di partecipazione ha dunque deciso di dire addio alla celebre soap americana.