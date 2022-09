Uomini e Donne, Federico Dainese segnalazione per il nuovo tronista: “Esce con una dama” | Social in tilt

Uomini e Donne sta per tornare. Il dating show più famoso della televisione italiana sta scaldando i motori. I protagonisti del famoso talk sui sentimenti condotto dall’impareggiabile Maria De Filippi, stanno registrando le nuove puntate dello show. Ed a quanto pare, sarebbe già giunta una segnalazione.

Uomini e Donne, non è ancora salito al Trono ed è già chiacchieratissimo

Uomini e Donne è il talk sui sentimenti più seguito ed amato dal pubblico nostrano. I protagonisti del Trono Over e di quello classico sono pronti per affrontare un nuovo viaggio nei sentimenti alla ricerca dell’anima gemella. Il pubblico è in trepidante attesa, finalmente potrà rivedere i suoi beniamini, potendo sospirare insieme a loro che, coraggiosi si mettono in gioco in cerca dell’amore. Ma c’è un’indiscrezione che sta facendo il giro della rete, e riguarda proprio uno dei nuovi tronisti. Ma cosa è accaduto?

I nuovi tronisti hanno lo stesso nome, si chiamano entrambi Federico. Il giovane proveniente da Genova è un volto noto ai telespettatori del programma, nel corso della passata edizione ha infatti partecipato in veste di corteggiatore. Federico ha conosciuto l’ex tronista Veronica Rimondi e si è fatto molto apprezzare dal pubblico, che ha seguito il suo percorso con interesse.

Il programma non è però ancora iniziato ed è è già al centro di una bufera social, ma perché? Si vocifera che sia arrivata in studio una segnalazione, giunta ad Amedeo Venza, l’esperto di gossip ha mostrato una chat avvenuta tra il nuovo tronista ed una dama del programma: “Iniziamo con gli scoop! Il nuovo tronista che fino a qualche settimana fa invitava in vacanza una ex partecipante del trono over. Sarà un altro caso umano”.

Uomini e Donne, al trono classico è già arrivata una segnalazione

In seguito alla segnalazione giunta a Venza, il popolo dei social si è scatenato. Federico si trova dunque al centro del gossip, ma per conoscerlo meglio è necessario attendere la messa in onda delle nuove puntate. Nel frattempo ecco cosa ha dichiarato nel suo video di presentazione:

Si è presentato dicendo: “Ho 25 anni e vengo da Genova. Faccio l’odontotecnico, sono ormai cinque anni che lavoro con mio padre. Posso considerarmi il cocco di mamma, mi vizia un po’, ho sempre il pranzo pronto. Con le donne divento un sottone quando mi innamoro, quando mi piace una persona do tutto. Spero di trovare una persona per quello che sono e non per quello che faccio”.