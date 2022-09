GF Vip, Francesca Cipriani si sposa: il grande annuncio della showgirl

Francesca Cipriani è pronta per il grande passo. L’ex gieffina ama da impazzire il suo compagno ed ha deciso di convolare a nozze. Alessandro Rossi le ha fatto la proposta proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ed oggi stanno per coronare il loro sogno d’amore. Ma quando si terrà la cerimonia?

La show girl ha rivelato qualche dettaglio circa il lieto evento. Ecco cosa ha dichiarato.

Grande Fratello Vip, Francesca sta per dire si, ecco quando

Francesca Cipriani è stata la protagonista assoluta della passata edizione del Grande Fratello Vip. All’interno dalla casa più spiata d’Italia, la show girl ha saputo farsi conoscere meglio dal pubblico che, puntata dopo puntata l’ha letteralmente amata. Di certo i telespettatori del reality non dimenticano i momenti che l’ex gieffina ha trascorso con il suo amatissimo compagno, Alessandro Rossi. La coppia è tra le più amate del programma, ed oggi hanno annunciato che convoleranno a nozze.

Proprio così, la bionda e prorompente Francesca sta per realizzare il suo sogno d’amore. Durante il suo percorso all’interno della casa di Canale 5 ha raccontato della sua storia con Alessandro, spendendo delle parole bellissime per lui, manifestando la sua intenzione di restare per sempre con lui. La Cipriani non ha dubbi, è lui l’uomo della sua vita ed ha deciso si sposarlo. Ma quando faranno il grande passo? “Presto sposi, quando? Nel 2022”– recita la didascalia posta a corredo della foto.

Francesca Cipriani, presto sposa, ecco quando convolerà a nozze

L’ex concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini, aveva rilasciato un’ intervista per CasaChi già lo scorso anno, durante la quale aveva manifestato la sua volontà. “Non sappiamo ancora la data, ma nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale, inizieremo a vedere il buffet, la chiesa, un po’ tutto. Adesso è tutto bloccato anche dalle festività natalizie. Però sarà nel 2022, di sicuro la data è quella. Il menù? Farò una cena a base di specialità italiane di varie regioni. Italiana al 100%”.

Non ci sono dubbi, tra pochi mesi Alessandro e Francesca diventeranno marito e moglie. Prima della fine di questo anno i due si diranno si per sempre, giurandosi di restare l’uno accanto all’altra. Francesca è al settimo cielo, come del resto lo è lui, finalmente coronano il loro sogno.