Amici, Nunzio e Cosmary come stanno le cose, parla il ballerino | Cosa sta accadendo

Il ballerino siculo, Nunzio Stancampiano ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Di recente si è molto chiacchierato circa la sua presunta frequentazione con Cosmary Fasanelli. I due ex allievi di Amici, il talent show di Canale 5 sono amatissimi dal popolo dei social che segue con interesse e curiosità le loro vite. Proprio di recente sul web si sono susseguite velocissime alcune voci di corridoio circa una presunta simpatia tra loro. Ma come stanno davvero le cose?

Dopo settimane, il danzatore ha chiarito la faccenda, le sue parole sono inequivocabili. Ecco cosa ha detto.

Nunzio e Cosmary stanno insieme? Il web se lo chiede da settimane

Amici sta per tornare. Il talent show condotto dalla regina di casa Mediaset, Maria De Filippi riscuote da anni un incredibile successo. Il merito è di certo dei ragazzi che si mettono in gioco, dando il massimo e mostrando il loro talento al pubblico. Nel corso della passata edizione, tra i ballerini più amati ci sono stati di certo, Nunzio e Cosmary. Entrambi hanno appassionato i telespettatori grazie al loro percorso singolare all’interno della scuola. Lui, talentuoso e simpaticissimo, lei diligente, tranquilla e con l’innata propensione per la danza.

Nonostante il fatto che siano trascorsi mesi dalla fine del programma, sono ancora molto seguiti soprattutto sui social. Di recente, entrambi sono stati al centro del gossip a causa della sua presunta simpatia per Cosmary. I due sono stati visti spesso insieme, ed i più affezionati hanno iniziato a sperare che tra loro potesse esserci qualcosa in più della semplice amicizia.

Amici, le parole di Nunzio lasciano i fan attoniti, ecco cosa ha dichiarato il ballerino

Dopo settimane, l’ex allievo di Amici ha chiarito la faccenda. Ecco cosa ha dichiarato di recente, nel corso di un’intervista rilasciata per Dimmi Di Te, il programma condotto da Lorella Cuccarini. “Dell’amore non mi va di parlarne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo. Quando tu vuoi bene ad una persona nella vita penso che non c’è niente di più bello e vero. E soprattutto è ancora più bello quando è inaspettato. Quando arriva dal nulla dici “aspetta un attimo” però non lo puoi controllare. La situazione è questa”. Le parole del ballerino sono dunque chiare, per lui è un momento bellissimo, fatto di grandi soddisfazioni professionali e non solo.