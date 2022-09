Fa salire il figlio sulla macchina sbagliata e l’auto parte: momenti di panico per una giovane mamma

Momenti di angoscia e terrore per una giovane madre che per sbaglio ha messo il figlioletto sulla macchina sbagliata nel parcheggio di un supermercato.

L’auto poi è ripartita, ma la donna non si era accorta dell’errore e ha cominciato a vagare nel parcheggio in preda al panico cercando il figlio.

Un attimo di distrazione, una coincidenza, e il figlio è finito nell’auto sbagliata. Sono stati attimi concitati per una mamma in Sardegna che nel parcheggio di un supermercato ha infilato il figlioletto sulla macchina sbagliata. Soltanto quando il veicolo ha messo in moto ed è partito la donna si è accorta dell’errore. Ma ormai era tardi: la macchina era già partita. Con la donna alla guida del mezzo che solo dopo qualche chilometro di marcia si è resa conto di quel che era successo sentendo il pianto del bimbo.

L’episodio, che risale a qualche giorno fa, è accaduto in un comune del Terralbese (Oristano). A quanto si apprende pare che la giovane mamma dopo aver fatto la spesa, fosse nel parcheggio di un supermercato. Qui si è diretta verso la propria automobile per fare rientro a casa. A fianco del suo veicolo c’era però parcheggiata una macchina praticamente identica alla sua. La donna ha aperto lo sportello della sua auto e ha messo a sedere sul sedile posteriore il figlioletto di neanche 5 anni. Dopodiché è andata a recuperare il carrello con le buste all’interno.

La svista, la paura e il lieto fine

Quando è tornata indietro, la svista. Il piccolo era sceso dalla macchina, e al ritorno la mamma lo ha inavvertitamente fatto salire su quella gemella. L’altro auto infatti aveva lo sportello aperto perché proprio in quel momento la proprietaria stava riposando il carrello della spesa. E pochi secondi dopo è ripartita lasciando la giovane mamma a cercare il figlio nel parcheggio.

Dopo alcuni chilometri la donna provvidenzialmente ha sentito il piccolo singhiozzare e piangere perché cerava la mamma. A quel punto ci è voluto poco a fare uno più uno per capire che nel parcheggio del supermercato doveva essere capitato un inconveniente.

Così la donna ha fermato il mezzo e tranquillizzato il piccolo. Poi ha avvisato dell’accaduto le forze dell’ordine, che si sono recate nel parcheggio del supermercato dove la mamma stava cercando disperatamente il bambino. Nel frattempo l’altra donna era rientrata nel parcheggio riconsegnando il bimbo alla madre. E tutto così si è fortunatamente risolto dopo una bella dose di spavento.