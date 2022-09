Piero Chiambretti, travolto dalle polemiche | “Non sono un delinquente ora dico la mia”

Dopo essere stato pesantemente attaccato, il presentatore racconta per la prima volta la sua versione dei fatti, sulla richiesta di dimezzare l’assegno di mantenimento per la figlia.

Piero Chiambretti parla per la prima volta delle polemiche che l’hanno travolto per aver chiesto la riduzione dell’assegno di mantenimento che passa ogni mese alla ex Federica Laviosa per la loro figlia, Margherita.

E lo fa in una lunga intervista esclusiva su Oggi, dove racconta anche del suo rapporto con la bambina.

Qualche tempo fa, secondo il Corriere della Sera, il conduttore televisivo godrebbe oggi di entrate pari a 26 mila euro netti al mese, contro i 55 della precedente dichiarazione dei redditi.

Piero Chiambretti, travolto dalle polemiche. La sua verità

Dopo il contenzioso legale con l’ex moglie per la riduzione dell’assegno di mantenimento della figlia di cui dice: “Ho trovato veramente sgradevole il modo in cui sono stato trattato” ha detto il conduttore. “Mi hanno trasformato nello strangolatore di Boston. Il fatto è che più un personaggio pubblico viene attaccato e infangato, meglio è per la vendita dei giornali. Per fortuna esiste la giustizia; ci sarà un’udienza definitiva a settembre“.

Il conduttore infatti, ha perso quasi metà del suo reddito. E ha citato l’ex compagna Federica Laviosa in tribunale per chiedere una cospicua riduzione del mantenimento alla figlia Margherita: da 3 mila euro a 800 euro al mese. Così ha intenzione di ridurre notevolmente il mantenimento stabilito nel 2016 dal tribunale di La Spezia. Nel ricorso, c’è anche il sospetto che Federica “Utilizzi il contributo di mantenimento per sue personalissime esigenze”. Ma sono soprattutto le ragioni economiche a spingere Piero dal giudice. E non solo per la riduzione del reddito. Il contratto con Mediaset per Tiki Taka è scaduto, e non ci sono previsioni di rinnovo, fa sapere il suo legale. Piero non passa soltanto un assegno mensile all’ex, ma ne paga l’affitto di casa, le spese straordinarie e la retta scolastica di Margherita.

Un grande affetto per la figlia

Piero è da sempre un papà esemplare che ama moltissimo sua figlia e la sua richiesta è esclusivamente legata alla riduzione del suo budget. “Veder crescere una figlia anche d’estate è impagabile, perché in inverno lei ha la scuola e io il lavoro… D’estate tutto questo non c’è, e il gioco, il divertimento, il vederla sorridere che mi dà così tanta energia“.

“Quest’anno siamo stati in Sardegna, in Liguria, nel Monferrato, ma anche a Torino. Sono stati momenti diversi ma tutti toccanti. Adesso che ha 11 anni e una dimensione già avanzata del pensiero, Margherita mi fa domande, e dà delle risposte che sono peraltro utilissime nella costruzione del mio nuovo programma”.