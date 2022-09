Antonella Clerici spiazza sul matrimonio con Vittorio Garrone: “Non mi porta bene”

La timoniera di È sempre mezzogiorno sta per tornare in onda con il suo cooking show. Antonella Clerici è tra le più amate di sempre ed i telespettatori sono in trepidante attesa, il suo programma è tra o più apprezzati del palinsesto Rai. Di recente, la conduttrice si è raccontata ai microfoni di Gente ed ha parlato anche della sua vita sentimentale.

Nel corso della recente intervista per il magazine, ha svelato anche alcune indicazioni sulla trasmissione.

È sempre mezzogiorno, il programma riparte dal 12 settembre

A partire da Lunedì 12 settembre la simpaticissima Antonellina tornerà alla conduzione del suo programma di cucina più apprezzato dai telespettatori di casa Rai. È sempre mezzogiorno ha riscosso un incredibile successo ed al riguardo, la Clerici ha dichiarato di sentirsi: “Contenta ed emozionata”. Il format funziona benissimo, ha convinto il pubblico sin dalla prima puntata, è infatti leggero, spensierato ed ovviamente la professionalità di Antonella ha donato un grande e meraviglioso tocco al programma.

Nel corso dell’intervista rilasciata per il magazine ha dichiarato al riguardo: “Ci hanno detto che in questi anni difficili siamo stati un antidepressivo naturale. Quando la gente mi ferma per dirmi che tengo compagnia, che sono di conforto e che mi considera ormai una di famiglia mi commuovo. E penso che la mia missione sia compiuta”.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone si sposano? Le parole della conduttrice

Antonella Clerici vive una bellissima Vittorio Garrone. I due sono felici ed affiatati insieme, si godono il presente ed hanno una sintonia incredibile. I fan della coppia si chiedono spesso quando e se convoleranno a nozze, al riguardo la conduttrice ha dichiarato: “Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte. Ora sono così felice e non vorrei nulla di diverso da ciò che ho già.”

Antonella ha trovato il suo compagno di vita, al suo fianco è serena, tranquilla ed amata. Ama a sua volta e la loro relazione proprio per questo procede a gonfie vele. Per il suo Vittorio ha speso parola dolcissime. “Accanto a lui mi sento l’energia di una ragazzina e allo stesso tempo sono cresciuta, ho capito che amore significa aver voglia di guardare lontano insieme. È la prima volta che mi fido così di un uomo, oggi so di poter contare su di lui”.