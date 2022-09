Retroscena da brividi su Ronaldo: voleva farlo fuori per sempre

Spunta un clamoroso retroscena da brividi che riguarda Cristiano Ronaldo: voleva far fuori per sempre il suo compagno di squadra.

Il retroscena sul numero 7 del Manchester United sta facendo il giro del web scioccando i tifosi dei Red Devils: voleva farlo fuori completamente.

Uno dei temi più discussi dell’ultimo anno calcistico è senza ombra di dubbio la situazione attorno a Cristiano Ronaldo.

Il fenomeno portoghese, sin dalla sua ultima stagione alla Juventus, sembra essere entrato in una fase nerissima della sua vita calcistica complicata dall’andamento altalenante delle squadre in cui ha militato.

La sua ultima Juventus si era infatti dovuta accontentare di un quarto posto e di un’uscita agli ottavi di Champions mentre, nell’ultima stagione, quella del ritorno a Manchester, le cose sono andate anche peggio.

L’ultima estate ha ulteriormente peggiorato il tutto con i tentativi plurimi da prte del portoghese di lasciare lo United tutti andati a vuoto per via dei continui rifiuti da parte delle squadre a lui accostate.

Un crollo di carriera davvero incredibile che sta ridimensionando, seppur in minima parte, l’immagine immacolata di CR7 che ora torna a far parlare di sè per i motivi sbagliati: una rivelazione del “The Athletic” rischia di scatenare nuove polemiche su di lui.

Il compagno di squadra etichettato come problema: CR7 voleva farlo fuori

Che il rapporto tra Ronaldo e parte dell’ambiente United non sia mai stato eccelso è ormai cosa ovvia e sulla bocca di tutti.

La situazione tecnica (e tattica) di assoluta crisi che vige da tempo dalle parti di Manchester ha creato un certo mal di pancia nel portoghese e che ora, dopo solo un anno, vorrebbe infatti già salutare nuovamente i Red Devils.

A confermare ciò si è aggiunto nelle ultime ore un aneddotto da brividi riportato dal “The Athletic” e che riguarda il portoghese ed Harry Maguire.

Stando a quanto riportato dal giornale inglese, CR7, accompagnato da Varane, Pogba ed altri giocatori, avrebbe chiesto, in un incontro segreto con Ralph Ragnick, di fare fuori il capitano dei Red Devils definendolo come “Parte del problema”.

Oltre a questo Ronaldo avrebbe anche mosso delle richieste tattiche mai ascoltate dall’allora tecnico degli inglesi ma questo non fa altro che complicare una situazione già delicata, i tifosi di certo non prenderanno bene questa situazione ed ora starà al portoghese tornare al centro del progetto.