Scandalo Nedved, spuntano nuove immagini e video compromettenti per il dirigente della Juventus. La reazione dei tifosi è clamorosa, ecco cosa è successo dietro le quinte.

Siamo finalmente in una fase in cui il calciomercato può tornare nuovamente in secondo piano. Pur mantenendo intatto quel fascino e quell’importanza che da sempre contraddistinguono questo momento dell’anno, la campagna acquisti perderà adesso quella centralità mediatica nel mondo calcistico, lasciando spazio unicamente al prato verde. Quest’ultimo è da sempre unico e grande sentenziatore e avrà adesso la responsabilità di dare indicazioni anche su quanto fatto da dirigenze e società durante questi tre mesi.

Tante le squadre distintesi per diverse buone operazioni ma anche per errori destinati a far parlare non poco nel prossimo futuro. Un discorso merita certamente anche la Juventus, costretta ad operare in questo mercato al fine di evitare le tante errate valutazioni del passato e di migliorare le qualità e le profondità di uno scacchiere che necessitava di tornare a rilanciarsi per le posizioni più nobili. Al netto di incalcolabili situazioni come l’imprevisto degli infortuni, a Torino sembrano aver ben operato e sono adesso attesi dal dimostrare sul campo i diversi encomi ricevuti per quanto fatto.

Scandalo Nedved, i tifosi si schierano dopo il secondo video incriminante: voci di dimissioni

Slegato ma non totalmente è il discorso fin qui nato per quanto accaduto a Pavel Nedved. Lo storico ex Lazio e Juventus, fa parte da tempo del corpus dirigenziale della Vecchia Signora. In questi giorni si è non poco discusso del suo conto, in seguito alla diffusione del video in un noto locale della mondanità sabauda. Sulla non poco conosciuta canzone di Bailando, Pavel figura in atteggiamenti di puro divertimento, danzando in dolce e plurima compagnia femminile.

Nessun problema fin qui, fatta eccezione per qualche chiacchiera dal sapore di gossip dall’eco di certo non insormontabile. Ben più complicato invece il discorso legato alla sua presunta presenza in stato non sobrio tra le strade torinesi. Diversi video ritraggono infatti un uomo in abito elegante barcollare, i cui lunghi capelli biondi e il fisico sembrano proprio ricordare la sua persona. Senza avere conferma sulla sua presunta identità, i frame hanno generato non poche discussioni.

Se risulta esserci una parte di posizione neutrale, composta da chi ritenga che ognuno possa fare della propria vita ciò che vuole, si segnala anche una fitta componente che accusa il dirigente, sottolineando come i suoi atteggiamenti, in caso di conferma dell’identità nel video suddetto, vadano ad infangare il glorioso nome della Juventus. Al beneficio del dubbio quindi si affianca la gogna mediatica a cui Nedved non è riuscito in ogni caso a sfuggire. Tanto che si è in queste ultime ore parlato con insistenza di duri provvedimenti da parte della dirigenza bianconera ed addirittura di dimissioni immediate dell’ex calciatore. Voci del tutto infondate, dal momento che dalla società, nè dal diretto interessato sono giunte indicazioni in tal senso.