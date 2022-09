Arthur, che sorpresa: la Juve non lo molla, ecco il dettaglio che scatena i tifosi

Arthur, arriva un’incredibile sorpresa: La Juve non vuole mollarlo e il dettaglio emerso dal comunicato ufficiale scatena i tifosi.

Il centrocampista brasiliano è approdato al Liverpool nell’ultimo giorno di mercato ma, a sorpresa, spunta una clausola che ha scatenato i tifosi della Juventus: ecco di cosa si tratta.

L’ultimo giorno di mercato ha portato ulteriori grandi cambiamenti in casa Juventus.

I bianconeri sono stati, tra le squadre di alta classifica di Serie A, coloro che hanno cambiato di più rispetto all’ultima stagione ed uno dei reparti più coinvolti in questa opera è stato il centrocampo.

Anche nelle ultime 24 ore di calciomercato, la mediana bianconera ha visto un via vai di giocatori estremamente importante.

L’arrivo dell’argentino Leandro Paredes, preso con la formula del prestito con diritto di riscatto, regala ad Allegri quel regista che tanto è parso mancare nelle ultime stagioni in casa Juve ma al suo arrivo sono seguite due cessioni.

A soprpesa è infatti partito Denis Zakaria; lo svizzero è volato in direzione Londra per accasarsi al Chelsea di Tomas Tuchel anche in lui in prestito con diritto di riscatto, come Paredes.

Oltre all’ex Borussia Monchengladbach, a lasciare Torino è stato anche Arthur.

Il brasiliano era ormai fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri ed il suo trasferimento era nell’aria: a sorprendere è la formula che ha spiazzato i tifosi.

Arthur saluta ma la Juve non lo saluta definitivamente: ecco la formula che ha sorpreso i tifosi

Arthur era uno dei quei giocatori che sin da inizio mercato era destinato a lasciare Torino essendo fuori dal progetto Juve.

L’offerta del Liverpool nelle ultime ore di mercato è risultata quindi essere una manna per i bianconeri che hanno potuto, seppur in prestito, lasciar partire l’ex Barcellona dandogli la possibilità di giocare anche in vista del Mondiale.

A sorprendere i tifosi della Vecchia Signora è stata però la formula dell’addio: non un prestito secco ma con la possibilità per i Reds di riscattarlo a fine stagione senza nessun obbligo.

L’ex giocatore blaugrana si trasferirà dunque in Inghilterra per un anno ma la Juventus resta vigile su quello che potrà essere il suo futuro, in caso di marcato riscatto i bianconeri dovranno infatti valutare cosa fare con lui.

Resta in ogni tutto o quasi in mano al Liverpool che, in caso di prestazioni convincenti di Arthur, potrà riscattarlo per una cifra superiore ai 30 milioni di euro togliendo definitivamente alla Juventus il brasiliano.