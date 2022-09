Fair Play finanziario, che brutta botta per le italiane: ecco cosa succederà in campionato

La Uefa ha sanzionato diversi club per aver violato il Fair Play finanziario. Tra le varie squadre colpite ci sono anche alcuni club della Serie A.

L’organo europeo di governo del calcio ha sanzionato otto club per aver violato le norme del Fair Play finanziario, tra queste ci sono vari top club tra cui 4 italiane.

La Uefa ha emesso le sanzioni per le squadre che non hanno rispettato i paletti imposti durante il calciomercato. Rinforzare la propria rosa può richiedere grossi sacrifici nel calcio moderno e le spese, ogni anno, si fanno sempre maggiori per convincere i migliori giocatori in circolazione ad indossare la maglia del proprio club.

Però ci sono delle norme da rispettare e quando queste non vengono applicate si corre il rischio di dover pagare delle multe. È il caso di otto club europei che sono stati sanzionati dalla Uefa per non aver rispettato il Fair Play finanziario. Tra i vari club multati compaiono Paris Saint Germain, Besiktas, Marsiglia e Monaco. Le società ora dovranno pagare una multa totale di 172 milioni di euro in contributi finanziari, obiettivi specifici e restrizioni sportive condizionate e incondizionate.

Tra le società citate dalla Uefa ci sono anche quattro club della Serie A, il campionato più multato seguito dalla Ligue 1. Niente sanzioni invece per i club di Premier League, della Liga e della Bundesliga.

FFP: ecco chi sono i club italiani sanzionati

Sono quattro le squadre di calcio italiane che l’organo europeo di governo del calcio ha sanzionato a causa delle violazioni del Fair Play finanziario: Roma, Milan, Juventus e Inter.

Chi ha subito la sanzione minore sono i rossoneri che dovranno pagare 2 milioni, 15 se non rientrerà nei 3 anni. I bianconeri dovranno pagare 3,5 milioni, 23 se non rientrerà nei prossimi 3 anni. L’Inter dovrà pagare 4 milioni di euro, 26 se non rientrerà nei prossimi 4 anni; mentre i giallorossi dovranno pagare 5 milioni, 35 se non rientrerà in 4 anni.

Il Milan, dopo l’annuncio della Uefa sui club sanzionati, ha emesso un comunicato ufficiale per commentare la decisone presa dall’organo di governo: “La decisone del Club Financial Control Body della UEFA testimonia la validità della visione strategica che guida l’operato del nostro Club. Proseguiremo con fiducia nel percorso virtuoso verso la sostenibilità finanziaria, in linea con le indicazioni del FFP, impegnandoci con disciplina e costanza per raggiungere il perfetto equilibrio e la sinergia tra risultati sportivi e finanziari: un obiettivo che tutto il mondo del calcio dovrebbe continuare a ricercare”.