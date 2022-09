Il mercato della Roma non è finito: pronto uno svincolato di lusso per Mourinho

La Roma pensa ad un ultimo colpo da cogliere dal mercato degli svincolati: Mourinho avrebbe a disposizione un nuovo rinforzo.

I giallorossi meditano un’ultima mossa per completare la rosa: gli occhi sono sui parametri zero, tra cui spiccano nomi di primo livello.

Si respira un clima di grande entusiasmo in casa Roma: la tifoseria è entusiasta della squadra e del mercato appena concluso. La dirigenza ha voluto dare seguito al progetto iniziato con l’arrivo di Mourinho costruendo una rosa competitiva. L’obiettivo è alzare l’asticella rispetto alla passata stagione, quando i giallorossi si sono piazzati al sesto posto in Serie A ed hanno alzato al cielo la Conference League.

Dal mercato sono arrivati rinforzi di livello assoluto come Dybala, Wijnaldum (che però sarà fuori a lungo), Matic Belotti e Celik: l’allenatore portoghese ha così a disposizione una squadra ancora più completa.

Tuttavia, il mercato potrebbe non essere finito, poiché la società starebbe pensando di attingere dalla lista dei giocatori svincolati.

Roma, occhi puntati sugli svincolati: nuovo rinforzo per Mourinho?

Come anticipato, il mercato della Roma è stato di primo livello e condotto con l’intenzione di rinforzare la rosa. Il colpo “da copertina” è stato senza dubbio Paulo Dybala, arrivato a parametro zero dopo l’esperienza con la Juve. L’argentino ha conquistato subito la tifoseria e ha messo a segno un assist spettacolare proprio contro i bianconeri ed una bella doppietta con il Monza.

Per ora i giallorossi sono a pari merito con l’Atalanta grazie ai 10 punti raccolti in 4 partite: l’obiettivo è la top 4, anche se la piazza sogna qualcosa di più. Il prossimo impegno sarà contro l’Udinese in trasferta, un match che potrebbe nascondere delle insidie.

In parallelo, però, la società pensa di tornare nuovamente sul mercato: nonostante la sessione invernale sia conclusa, si pensa di ricorrere alla lista dei svincolati per rinforzare ulteriormente la rosa. Non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma l’intervento riguarderebbe la difesa: occhi puntati su Zagadou.

Il francese ha già sfiorato l’arrivo in Serie A: l’agente lo ha proposto all’Inter e ha avuto anche contatti proprio con la Roma. Per ora nessun club ha deciso di ingaggiarlo a parametro zero, ma ora potrebbe rivelarsi un’occasione da cogliere.

Riflessioni in corso, dunque, per i giallorossi, che potrebbero decidere di rinforzare il reparto arretrato attualmente composto da Smalling, Mancini, Ibañez e Kumbulla.

Un altro nome disponibile a parametro zero è quello di Denayer, ma il belga avrebbe ricevuto già altre offerte dall’estero. Inoltre, il direttore Tiago Pinto ha parlato in prima persona di un’opportunità che potrebbe essere colta a gennaio: Solbakken. L’attaccante del Bodo/Glimt piace anche al Napoli (sarà svincolato in inverno), ma la Roma proverà fino all’ultimo ad ingaggiarlo.