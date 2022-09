Navas rompe il silenzio e parla del mancato arrivo a Napoli: ecco cos’è successo alle spalle dei tifosi

Il mancato arrivo di Keylor Navas al Napoli ha fatto discutere, ma il portiere del PSG ha voluto parlare apertamente di quanto accaduto.

Il numero 1 del club francese pareva vicinissimo allo sbarco in Serie A, ma la trattativa non si è concretizzata.

Il Napoli ha vissuto una vera e propria rivoluzione di mercato in estate. La società ha salutato diverse colonne degli ultimi anni come Ospina, Ghoulam, Mertens, Koulibaly, Insigne e Fabian Ruiz e, allo stesso tempo, ha accolto volti nuovi come Sirigu, Olivera, Raspadori, Min-Jae, Ostigard, Kvaratskhelia, Simeone e Ndombele. L’inizio di campionato è stato positivo: tre vittorie contro Verona, Monza e Lazio e due pareggi con Fiorentina e Lecce. Spalletti spera di poter puntare allo scudetto, anche se la priorità resta la qualificazione alla prossima Champions League.

Ora che il mercato estivo è chiuso, però, si pensa anche a quello che non è accaduto: in particolare, la trattativa per Keylor Navas ha rappresentato un rebus. Lo stesso portiere ha parlato di quanto accaduto.

Keylor Navas ed il mancato arrivo a Napoli: il portiere ne parla in prima persona

Come anticipato, il Napoli ha dato inizio ad un nuovo corso cambiando diversi giocatori. La rosa dell’anno scorso è stata molto vicina alla vittoria dello scudetto, ma si è dovuta accontentare del terzo posto finale. La speranza di tifosi e società è quella di lottare fino alla fine per il trionfo.

Tra i nuovi acquisti si è messo in mostra Kvaratskhelia, autore di quattro reti in questo avvio di campionato: il georgiano ha raccolto la pesante eredità di Insigne e si sta ritagliando un posto da protagonista.

In porta, invece, Meret si è preso i gradi da titolare dopo l’addio di Ospina: l’ex SPAL, dopo alcune stagioni complicate, può avere la continuità mancata recentemente. Contro il Lecce ha parato un rigore a Colombo, ma al suo posto ci sarebbe potuto essere un altro portiere: Keylor Navas.

L’ex Real è stato nel mirino per diverso tempo, al punto che Meret stava meditando l’addio (direzione Spezia) per non vivere un’altra stagione da riserva.

Il portiere del PSG, però, è rimasto in Francia: con l’arrivo di Galtier, a differenza di quanto accadeva con Pochettino, gli è stato spiegato che sarà Donnarumma il titolare e che per lui ci sarà spazio solo in poche occasioni. Lui stesso, intanto, è tornato sul mancato arrivo al Napoli scrivendo un messaggio su Instagram.

“Dopo un’estate di molta incertezza è arrivato il giorno di ringraziare tutti i club e i tifosi che si sono interessati a me, dando valore al mio lavoro e alla mia carriera. È un orgoglio sentirsi così desiderato. È il momento di comunicarvi che continuerò a lavorare duramente a Parigi, senza perdere la fede, aiutando la squadra in tutti i modi, senza arrendermi e come da abitudine dando il massimo tutti i giorni. Grazie per i vostri auguri, continuiamo la lotta nella mano di Dio!”.

Le parole di Navas sono implicite, ma il riferimento al Napoli (ma anche ad altri club) è alquanto evidente. Il portiere si è sentito desiderato, ma ha sottolineato che darà il massimo per il PSG.