Juventus arriva il comunicato ufficiale che fa imbestialire i tifosi: cessione a sorpresa

Aria tesa in casa Juventus. Qualche ora fa è arrivato un comunicato ufficiale che ha diviso la tifoseria bianconera. Una parte dei sostenitori della Vecchia Signora è imbestialita per la cessione.

Il mercato si è, finalmente, concluso ma ha portato con sé strascichi e polemiche tra i tifosi.

La società si è mossa tanto in entrata e in uscita per cercare di accontentare il proprio tecnico.

Finisce il mercato, la Juventus ne esce rinforzata

Si è appena conclusa questa infinita e pazza sessione di mercato. Tra le protagoniste della nostra Serie A c’è senza alcun dubbio la Juventus. La Vecchia Signora ha profondamente rivoluzionato la rosa che l’anno scorso ha chiuso la stagione con zero titoli. A Torino sono arrivati in tanti. In difesa Bremer e Gatti hanno dato il cambio a Chiellini e De Ligt. Nel reparto offensivo la Juve ha aggiunto nuove frecce al suo arco con gli arrivi di Angel Di Maria, Filip Kostic e Arkadiusz Milik. La rivoluzione più grande, però, si è consumata nel centrocampo bianconero. Sono arrivati, infatti, Paul Pogba e Leandro Paredes con la conferma in prima squadra dei giovani Miretti e Fagioli.

Cessione illustre in casa Juve: tifoseria divisa

Proprio a centrocampo sono state tante le uscite per la Vecchia Signora. I primi a lasciare Torino sono stati Bernardeschi e Ramsey, seguiti qualche giorno fa da Nicolò Rovella finito al Monza in prestito. Nell’ultimo giorno di mercato, invece, sono stati ceduti in prestito Arthur al Liverpool e Denis Zakaria al Chelsea. Proprio la cessione del centrocampista svizzero ha diviso il popolo bianconero che si è scatenato sui social.

Dopo soli sei mesi Zakaria chiude, forse temporaneamente, la sua avventura in bianconero. Tra i tifosi c’è chi critica la scelta e accusa la dirigenza di scarsa programmazione; e c’è invece chi concorda nella scelta di cedere il centrocampista che, dopo un inizio sfavillante, si era un po’ perso. La Juventus dalla sua cessione, nel caso in cui i blues esercitassero il diritto di riscatto, potrebbe ricavare oltre 30 milioni facendo registrare a bilancio un’importantissima plusvalenza di circa 22 milioni.

Intanto l’avventura di Zakaria in Premier League è già iniziata con il calciatore che è volato a Londra per raggiungere i suoi nuovi compagni e mettersi a disposizione del tecnico Tuchel. La Juventus ha voluto salutarlo e ringraziarlo tramite il proprio canale Twitter.

Il Tweet della Juventus