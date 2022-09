Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, dura critica degli ex gieffini: “Per un ruolo del genere…”

In una lunga intervista Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno parlato della loro relazione, sbocciata all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma anche di un’altra coppia sempre nata nel Grande Fratello, quella tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Su cui però non hanno avuto parole concilianti.

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, nata tra le mura del Grande Fratello.

La coppia ha trascorso un’estate meravigliosa ed è pronta a vivere un futuro roseo, pieno di progetti seri e importanti.

Durante un’intervista ai due è stato chiesto un parere anche sull’ultima scelta di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che proprio come loro si sono conosciuti e innamorati nella Casa più spiata d’Italia.

Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi criticano la scelta di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Di recente Ciavarro e Clizia hanno battezzato il piccolo Gabriele, il figlio nato lo scorso febbraio. Come padrino è stato scelto Alfonso Signorini, autore e conduttore del Grande Fratello Vip, e quindi artefice della nascita di questo legame tra l’erede di Eleonora Giorgi e l’ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. Una scelta che non è particolarmente piaciuta a Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. “Con tutto il bene che posso volere ad Alfonso ma no:è un ruolo troppo importante e va affidato a persone davvero vicine”, ha commentato la modella napoletana.

Dello stesso parere il fidanzato imprenditore: “Stimo Alfonso, ma ci sono cose che vanno condivise con altre persone, con la famiglia”. Oltre a questo commento che fa comprendere che in caso succedesse a loro, nonostante è stato il programma di Alfonso a farli incontrare, farebbero altre scelte hanno raccontato anche la loro idea sul matrimonio. Federica Calemme sogna di convolare a nozze un giorno ma per ora è troppo presto: la liaison con Gianmaria Antinolfi non va avanti neppure da un anno. L’imprenditore ha invece chiarito che in una relazione ci sono degli step da rispettare e che prima di convolare a nozze è preferibile sperimentare una convivenza. Convivenza che al momento non è stata ancora avviata tra Federica Calemme e Antinolfi.

Il loro prossimo futuro

Per ora gli ex gieffini preferiscono godersi la vita da fidanzatini. Durante l’estate hanno girato parecchio: prima Ibiza, poi il Circeo e infine la Sicilia.

Vacanze documentate sui social network per la gioia dei fan e di chi ha sempre creduto in questa storia d’amore.