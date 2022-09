Antonella Clerici, la rivalità con Elisa Isoardi | Per la prima volta arriva la verità

Per molti anni si è parlato di una rivalità tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi, ora a distanza di qualche anno da antiche vicende ben impresse nella mente dei telespettatori, esce fuori la verità.

Si torna a parlare di Antonella Clerici ed Elisa Isoardi. La prima fra il 2009 ed il 2010 fu costretta, poiché rimasta incinta, a cedere il timone del suo La prova del cuoco alla seconda, conduzione che poi, dopo l’addio della Clerici, le fu affidata per due edizioni.

Ora dopo anni viene fuori la verità svelata da Platinette nella sua rubrica sul settimanale Di Più che sull’argomento ha fatto una rivelazione sconvolgente.

“Il passaggio di testimone diede origine a molte critiche e qualcuno pensò anche a una ‘rivalità’ tra le due, che diventò una leggenda ovunque”. Racconta Platinette: “Ma non è assolutamente così”.

Antonella Clerici, la rivalità con Elisa Isoardi. Platinette racconta che…

Nella sua rubrica sul settimanale, Mauro Coruzzi, in arte Platinette ha finalmente rivelato la verità. Antonella Clerici è stata elogiata da Mauro Coruzzi nella sua rubrica sul noto settimanale. L’opinionista ha ripercorso la carriera della conduttrice dagli inizi fino ad oggi ed in questi trent’anni, in cui non sono mancati gli alti e bassi, è rimasta sempre fedele a se stessa. Platinette racconta: “Precisa, mai un ritardo, sempre sul pezzo, un’entusiasta che contagia chi le sta vicino e che rende il lavoro d’insieme molto piacevole. Ha intuito, è attenta ai desideri del pubblico”. Ed infine tenendo conto che nella nuova edizione di È sempre mezzogiorno sarà affidata la Lotteria Italia conclude: “Questo nuovo abbinamento fa capire quanto resti un punto fermo per la Rai.“ Ma non solo, ha anche raccontato della sua grande ammirazione dei programmi condotti dalla presentatrice e a proposito di The Voice Senior 2 ha detto. “Antonella osa concretizzare progetti che sulla carta avrebbero potuto riuscire o meno. Un’idea geniale quanto semplice, quella di far partecipare allo spettacolo persone mature facendone un gioiellino ammirevole, in cui abbiamo scoperto che non c’è età che ci impedisca di cantare.

Una grave perdita per la presentatrice

Donna estremamente sensibile Antonella negli scorsi giorni, ha raccontato sui suoi social per la giornata mondiale del cane, il suo adorato Oliver, il labrador che è vissuto con lei per 15 anni e che è scomparso quattro anni fa lasciando un enorme vuoto.

“L’amore che ho avuto per Oliver è qualcosa di esclusivo. L’ho avuto per i miei 40 anni, in un periodo di svolta, mi sentivo vecchia e poi invece sia la mia vita personale che quella professionale sono cambiate. Ha seguito le tappe della mia carriera, ha addirittura fatto lo spot per il Festival di Sanremo 2010 in cui saliva le scale sulle note del film “Rocky”.