Grande Fratello Vip 7, l’elenco del cast: grandi nomi per la prossima edizione

Chi sono i vipponi che entreranno a far parte della casa più spiata d’Italia? Finalmente l’alone di mistero è caduto, i nomi dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati svelati. I fan del programma condotto da Alfonso Signorini non stanno più nella pelle, ma di chi si tratta? Chi sono i volti noti che si cimenteranno in questa avventura?

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e la sua squadra sono al lavoro da un po’ e…

Il Grande Fratello Vip è uno dei reality show più amati della televisione italiana. La scorsa edizione del programma si è rivelata un successo senza precedenti, tanto che i vertici del Biscione hanno ben pensato di prolungarne la messa in onda. Tra i protagonisti più amati della passata stagione c’è stata di certo Soleil Stasi, che con la sua amicizia con Alex Belli ha catalizzato l’attenzione generale. L’ingresso di Delia Duran, compagna dell’attore ha poi sconvolto le dinamiche createsi all’interno della casa, ed i telespettatori si sono interessati sempre alla loro vicenda.

I picchi di share raggiunti sono stati elevatissimi, la grande squadra scelta dal conduttore ha bucato lo schermo ed ora i telespettatori si chiedono se i prossimi concorrenti saranno in grado di offrire le stesse emozioni dei loro predecessori. Mac hi sono i personaggi dello spettacolo che prenderanno parte allo show di Canale 5?

Ora che, la data della messa in onda si avvicina, l’alone di mistero sta cadendo e si sta chiacchierando circa i nomi dei concorrenti, ma attenzione si tratta di informazioni ufficiose.

Grande Fratello Vip, i vipponi pronti ad entrare potrebbero essere proprio loro

Al momento, sono due i nomi dei concorrenti ufficiali, si tratta di Giovanni Ciacci, annunciato da Chi Magazine e Wilma Goich, partecipazione ufficializzata da Tv Sorrisi e Canzoni. I restanti 10 nomi dei partecipanti non sono stati ancora resi noti con ufficialità, ma secondo voci di corridoio si tratta di Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Gegia, Pamela Prati, Elenoire Ferruzzi, Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi George, Ciupilan Patrizia Rossetti ed Attilio Romita.

Per il momento si tratta di indiscrezioni e non vi è certezza che i personaggi citati entreranno nella casa, ma il pubblico del programma è entusiasta. Del resto Alfonso Signorini e la sua squadra non hanno mai sbagliato un colpo, e di certo anche la prossima edizione si rivelerà incandescente. Il pubblico è dunque in trepidante attesa, cosa accadrà nel corso della prossima edizione?