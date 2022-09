Harry e Meghan tornano in Gran Bretagna: le visite previste e l’accoglienza di Londra

Harry e Meghan sono pronti a tornare a Palazzo. Ma per quale motivo la coppia ha deciso di rientrare a casa? Voci di corridoio raccontano di possibili “scaramucce”, dopo la dichiarazione di Meghan Markle, tutto può accadere. Si è infatti detta pronta a sbandierare alcuni degli aneddoti più scottanti della famiglia reale, portando caos e scompiglio.

I Duchi di Sussex tornano in Gran Bretagna dopo ben 2 anni, ma perchè Harry e Meghan rientrano a Palazzo?

Per i Duchi di Sussex è iniziato un mese fitto di impegni. Il principe Harry e la sua amatissima consorte Meghan Markle sono pronti a tornare in Gran Bretagna per onorare la loro agenda che, è zeppa di eventi a cui devono partecipare. Prime tra tutte, le iniziative benefiche che li condurranno anche in Germania. Si tratterà del primo ritorno dopo gli eventi del Queen’s Jubilee, per onorare i 70 di regno della Regina Elisabetta Elisabetta.

Harry e Meghan hanno presenziato ed è stata per loro la prima apparizione dopo ben due anni, da quando hanno deciso di trasferirsi in California. Ora, si vocifera che la moglie di Harry sia pronta a partecipare a ben tre eventi con suo marito. Il loro ritorno in Gran Bretagna è stato annunciato per domenica 4 settembre. Lunedì 5 presenzieranno al Manchester One Young World 2022.

Harry e Meghan tornano dopo ben due anni di lontananza

I sudditi inglesi intanto sono pronti a sapere chi sarà il nuovo primo ministro inglese, dopo l’addio di Boris Johnson. I due Duchi parteciperanno al vertice a cui presenzieranno circa 2mila giovani leader di ogni Paese per «accelerare l’impatto sociale sia di persona che digitalmente» Harry e Meghan potrebbero incontrare i delegati che «facendo un lavoro eccezionale sull’uguaglianza di genere».

Martedì 6 settembre, il principe e la sua conserte parteciperanno all’Invictus Games Düsseldorf 2023 One Year to Go. Mentre Giovedì 8 settembre, parteciperanno ai WellChild Awards che ha il fine di «celebrare le qualità ispiratrici dei bambini e dei giovani gravemente malati del Regno Unito, insieme a coloro che fanno quel qualcosa in più per fare la differenza nelle loro vite».

Harry al riguardo in passato ha dichiarato: «Come tanti, il mio spirito è costantemente rinnovato dalla forza d’animo della comunità WellChild. Questi bambini e i loro genitori non smettono mai di stupirmi e ispirarmi, e apprezzo ogni opportunità che ho per entrare in contatto con loro. Ogni anno, non vedo l’ora di onorare gli incredibili destinatari dei WellChild Awards e incoraggio tutti nel Regno Unito a partecipare alle prossime edizioni».