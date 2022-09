Aurora Ramazzotti, il mistero si infittisce: l’influencer è incinta? La foto rivelatrice

Il caso Aurora Ramazzotti impazza sul web. La figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros sta per renderli nonni? Si, no? Se lo stanno chiedendo flotte di italiani che ormai si sono appassionando alla vicenda. La bella influencer non ha smentito le voci circa la presunta gravidanza, ma a dire il vero non le ha nemmeno confermate. Ed è per questo che è scoppiata la curiosità.

Ma ora, un dettaglio sembra far accrescere i dubbi circa il suo stato interessante. Ecco cosa è accaduto nel corso delle ultime ore.

Aurora Ramazzotti, scoppia il caso ed i dubbi aumentano, è incinta?

Aurora Ramazzotti è una delle influencer e conduttrici più amate e chiacchierate del piccolo schermo. Figlia della celebre ex coppia, quella formata dalla Hunziker e da Eros, Aurora è molto seguita sui social dove si diverte a portare all’attenzione dei più, anche temi delicati, a volte con un’aria squisitamente provocatoria. Irriverente e spiritosa vanta circa 2 milioni di followers solo sul suo profilo Instagram. Numeri da capogiro, che ci certo sono frutto della sua bravura e della sua ecletticità.

Proprio di recente, la Ramazzotti è finita al centro del gossip nostrano a causa di alcuni rumors, secondo i quali sarebbe in dolce attesa. Ma è davvero così? Al momento non è dato saperlo, l’influencer non ha confermato e nemmeno smentito la notizia della sua gravidanza, rimbalzata velocemente da un social all’altro. Ma ora, sembra che un nuovo indizio sia saltato fuori.

Aurora Ramazzotti e lo scatto che divide il web, è o non è incinta?

Aurora ha infatti postato uno scatto che la ritrae a figura intera. A guardare bene la nota influencer non sembra presentare le tipiche rotondità di una donna in attesa. La pancia è piattissima, dettaglio che sembrerebbe smentire i recenti pettegolezzi circa una sua presunta gravidanza. A corredo della foto ha aggiunto: “I’m back”- ossia “Sono tornata”, facendo riferimento alla breve assenza dai social.

Per alcuni utenti, Aurora avrebbe pubblicato la foto in questione proprio per mettere a tacere le voci sulla gravidanza, ma c’è anche chi ribatte che la foto potrebbe essere non recentissima. Per cui, l’arcano non può dirsi risolto. Al momenti dunque i dubbi persistono.