Bake Off Italia, perché Daniele ha lasciato il programma: “Mia madre sta male, devo andare da lei”

Bake Off Italia è uno dei programmi più amati di Real Time. In onda tutti i Venerdì a partire dalle a 21.20 sta tenendo i telespettatori col fiato sospeso. La prima puntata è stata carica di emozioni, e se per qualcuno è stato l’inizio di un percorso che si prospetta intenso ed appassionato, per altri è stato l’inizio della fine.

E’ quanto accaduto a Daniele, il catanese che ha lasciato tutti di stucco grazie alla sua strabiliante bravura. Purtroppo il concorrente ha abbandonato la trasmissione.

Bake Off Italia, Daniele lascia il programma, ecco perchè

Daniele, originario di Catania è un bancario con la passione per la pasticceria. Così ha deciso di partecipare a Bake Off, accaparrandosi l’ingresso e la fiducia dei giudici. La prima puntata per lui è andata benissimo, ma ad un tratto ha comunicato, seppur con un velo di tristezza di dover lasciare lo show. L’aspirante pasticciere ha detto addio alla sua esperienza ed ha quindi salutati i suoi compagni di viaggio, Daniele ha lasciato il gioco per poter tornare a casa per assistere sua mamma.

La timoniere del programma, la conduttrice Benedetta Parodi gli ha detto che può ripresentarsi alla prossima stagione dello show. Daniele è sposato ed ha una figlia e si è presentato dicendo di essere: «il giudice più severo dei suoi dolci». La sua passione per la cucina è nata quando era ancora un bambino: «La mia passione per la pasticceria nasce sin da piccolo da quando con la mia nonna preparavamo la crema pasticceria – racconta –. Tutto il mio tempo libero lo passo ad acquisire nuove conoscenze. Ho svariati hobbies nella vita, a me piace costruire qualcosa che funziona e per questo che ho costruito una cella di lievitazione».

Purtroppo ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione al programma, ma non è detto che Daniele non possa tornare il prossimo anno e coronare il sogno di, quello di diventare un esperto pasticciere, proprio partendo da noto ed amatissimo programma in onda su Real Time. Nel frattempo il programma prosegue ed i telespettatori aspettano con trepidante attesa la messa in onda delle prossime puntate.

Chi andrà avanti e chi invece dovrà abbandonare il gioco? Per scoprilo non resta che seguire i prossimi appuntamenti dello show più dolce della televisione nostrana.