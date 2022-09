Beautiful, anticipazioni americane: Deacon si allea con la nemica di Brooke

Secondo le ultime anticipazioni americane, nei prossimi episodi di Beautiful arriveranno delle grosse sorprese per Deacon, il quale affronterà una scelta rischiosa per cercare di aiutare una persona a dir poco controversa.

Il personaggio in questione è Sheila Carter, la baby sitter in 7 lustri di soap opera è stata più volte protagonista, anche se di frequente si era allontanata dalla telenovela, per poi improvvisamente ritornare e destare forti preoccupazioni alla Famiglia Forrester.

In questi anni i suoi attacchi di ira e violenza hanno creato paura e tormento, ma quando sembrava ormai un lontano ricordo, ecco come il suo personaggio riesca a risorgere in tutti i sensi.

Sono stati innumerevoli i guai giudiziari in cui è stata coinvolta, fino all’ultima fuga dal carcere, ma nei suoi confronti vi sarà Deacon in supporto, ecco cosa accadrà nei prossimi episodi e quale sarà lo stratagemma per cercare di proteggerla.

Le ultime indiscrezioni

Anche in passato Deacon aveva cercato di aiutare la donna, in quanto lui stesso aveva avuto altri problemi con la giustizia, ma nell’ultima circostanza l’aiuto arriverà in modo alternativo, dopo l’arrivo di una notizia da parte della Polizia piuttosto sconvolgente. Si diffonderà infatti la notizia secondo cui la Carter è stata sbranata da un orso e dunque trovata morta, a tale tesi molti componenti della potente famiglia Forrester non crederanno, ma le prove sembreranno fin troppo convincenti da renderli più sereni.

I prossimi sviluppi sulla storia

Anche in questo caso, però, Sheila riuscirà a scappare via e si camufferà a tal punto da non farsi riconoscere, andando a sedurre proprio Deacon Sharpe, il quale però non riconoscerà la donna, facendosi sedurre dall’ex baby sitter.

Intrattenendosi in un rapporto a letto, Deacon scoprirà come la donna in questione sia Sheila, ed una volta arrivata la Polizia sarà costretto ad aiutarla, in cambio però di una somma in denaro piuttosto sostanziosa. Tali episodi sono trasmessi in queste settimane negli Stati Uniti, in Italia bisognerà attendere circa un anno per verificare come sarà andata la vicenda, anche se in questi giorni ve ne sono altre trasmesse da Canale 5 nelle puntate quotidiane dopo l’edizione diurna del Telegiornale.