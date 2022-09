Ballando, Biagiarelli e Montesano nel cast, Milly Carlucci risponde alla critiche: “Mi occupo di spettacolo”

Parole importanti quelle di Milly Carlucci sulla nuova edizione di Ballando con le stelle, la conduttrice tuona contro chi ha fatto polemica, dichiarando di fare spettacolo e di non considerare il resto.

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova stagione di Ballando, il talent di Rai Uno è pronto ad essere trasmesso per la diciasettesima edizione, e da pochi giorni è stato svelato il cast del programma.

Oltre alla conduttrice, confermata l’intera giuria, tra cui ci sarà ancora una volta Selvaggia Lucarelli, la quale giudicherà anche il fidanzato Lorenzo Biagiarelli, tra i concorrenti scelti e non il solo piuttosto discusso.

Molte polemiche ha destato la presenza di

, l’attore romano vanta una carriera molto lunga, ma negli ultimi tempi si era esposto in modo negativo sui vaccini, motivo per il quale la sua presenza nella trasmissione di Rai Uno ha riscontrato diversi pareri negativi. Ci ha pensato la stessa Carlucci a spiegare i motivi di tale scelta e delle altre decisioni prese da lei e dalla produzione.

La risposta su Montesano

Intervistata dal settimanale Dipiù, la conduttrice ha motivato la scelta di avere Montesano, specificando di cercarlo da diverso tempo a questa parte, e dopo tanto inseguimento è riuscito ad averlo in studio come concorrente. Sulle polemiche in merito alla sua presenza, la conduttrice ha affermato: “Sono una sua grande ammiratrice, lo considero una pietra miliare del cinema italiano, io mi occupo solo di spettacolo e lo ringrazio di aver accettato la proposta“.

Le altre dichiarazioni rilasciate dalla presentatrice

Anche su Biagiarelli è stata diretta, dichiarando come la Lucarelli non sia una persona da farsi condizionare, mentre sulla scelta dell’ex nuotatore Di Giorgio, il quale avrà come compagno di avventura un ballerino omosessuale, la conduttrice ha specificato di aver accettato le sue richieste.

Si dovrà attendere sabato 8 ottobre per la prima puntata della 17esima stagione di Ballando con le stelle, tra i programma di punta della rete ammiraglia Rai e con una Milly Carlucci pronta ormai a ritornare alla guida del talent, dove novità delle ultime ore, mancherà come opinionista Roberta Bruzzone, la quale ha deciso di tenere conto dei suoi numerosi impegni.