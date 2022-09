Giovanni Allevi, la terribile battaglia contro il tumore: “Non posso suonare”

Il famoso pianista, Giovanni Allevi ha annunciato di aver scoperto la sua malattia, qualche mese fa. Ora ha deciso di aggiornare i milioni di fan che lo seguono con sincero e profondo affetto circa le sue condizioni di salute. Il compositore ha un mieloma, un tumore che bersaglia il sistema immunitario. A pochi mesi di distanza dall’avvenuta diagnosi, ha parlato di nuovo del momento delicato che sta attraversando.

Il famoso e talentuoso cantautore ha aggiornato i fan circa il suo stato di salute

Giovanni Allevi è uno dei musicisti italiani più famoso al mondo. Il compositore ha scoperto di essere affetto da un mieloma solo pochi mesi fa, e lo ha annunciato ai suoi fan. La malattia ha ovviamente effetti sul suo stato di salute, soffre infatti di forti dolori e, solo nella musica è riuscito a trovare un rifugio, un posto nel quale sentirsi al riparo da ogni sofferenza.

Purtroppo però, a causa dei malori sembra proprio che al momento non potrà più farlo per via delle forti sofferenze fisiche. Il musicista ha infatti parlato delle conseguenze del tumore che l’ha colpito, spiazzando i followers che non hanno potuto fare a meno di lasciargli dei commenti di incoraggiamento.

Giovanni Allevi parla a cuore aperto ai suoi fan, ecco cosa ha detto il musicista

Di recente, il compositore ha aggiornato i suoi seguaci attraverso Instagram, spiegando loro ciò che sta attraversando. Il musicista ha postato una foto in cui mostra le mani, ed a corredo della stessa ha scritto: “Queste mani tremano per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare. Ma una nuova musica invade la mia mente in un modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora è folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare.”

I fan gli hanno augurato il meglio, sostenendolo e supportandolo. Il musicista è stato investito da una marea di commenti di amore ed affetto. ” Ti aspettiamo.- gli ha scritto un utente. “Andrà tutto bene, ne sono certo!! Forza Maestro“- ha commentato un altro. Il musicista non sta attraversando un momento semplice della sua vita, ma può di certo contare sull’affetto ed il supporto incondizionato dei suoi milioni di fan. Le parole di stima che il popolo dei social gli ha rivolto saranno da monito per lui, un punto verso cui rivolgere lo sguardo nei periodi di sconforto.