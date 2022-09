“All’Adelaide Cottage non possono fare nulla”, William e Kate messi alle strette

Kate Middleton ed il Principe William sono pronti per trasferirsi in una nuova casa. I due reali stanno per andare verso A Windsor, un’abitazione che dista a pochi metri di castello in cui vive la regina. La coppia si sposterà ad Adelaide Cottage, una raffinatissima abitazione ottocentesca realizzata da Jeffry Wyatville, un noto architetto del tempo.

William e Kate, pronti a trasferirsi, ma c’è un però

La nuova casa di William e Kate è composta da quattro camere da letto, è un appartamento meno vistoso di Kensington Palace. Una decisione, quella del trasferimento che è stata ponderata e fatta con consapevolezza, i due Duchi di Cambridge infatti hanno da tempo desiderato che i loro tre figli – George, Charlotte e Louis – abbiano uno stile di vita “normale”- almeno sino a che William non diventi Re del Regno Unito.

«Immerso nella campagna del Berkshire, l’Adelaide Cottage fa parte della famiglia reale dal 1831», ha detto Chris Harvey, professionista del settore di interni di Stelrad, al Sun. «Si trova all’interno del Windsor Great Park (ha una superficie di 4.800 acri), ed è gestito privatamente dalla Crown Estate».

In passato i tabloid di interni scrivevano che la casa «aveva un esterno in stucco rosa pallido e decorazioni ornate sul soffitto». La camera da letto «presentava delfini rosa e decorazioni in corda che erano originariamente utilizzate sullo yacht reale, oltre a un camino in marmo greco-egiziano». Un arredamento delicato, ma demodè.

Perché i Cambridge non possono mettere mano all’Adelaide Cottage

Gli arredi dell ‘Adelaide Cottage, non sono moderni, ma Kate e William dovranno dovranno accontentarsi. Non è infatti possibile apportare delle modifiche perchè l’Adelaide Cottage è nell’elenco dei Listed Buildings, cioè di quelle strutture artistiche che per la loro valenza storica, o culturale o ancora per l’architettura trovano protezione.

Non possono dunque apportare modifiche, dovranno necessariamente farsi andare bene l’arredo e le tinte che si trovano all’interno. L’abitazione non può essere sottoposta ad alcuna variazione, William e Kate devono imparare a convivere con i “delfini” che a loro piacciano o meno.