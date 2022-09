“Diana non avrebbe approvato”, così l’esperta reale liquida Meghan Markle

Diana Spencer, se fosse viva non avrebbe esultato per le scelte sentimentali di suo figlio Harry. Una dichiarazione pesantissima che sta facendo pensare e discutere. Perchè secondo l’autrice Tina Brown, Lady D non avrebbe di certo amato Meghan Markle? Se in un primo momento si è detto che la protezione e la devozione della Spencer fossero tali da poter azzardare una simile ipotesi, ora sembra che le motivazioni alla base di questa forte considerazione siano ben altre.

Diana Spencer e la moglie di Harry, le supposizione dell’autrice fanno il giro del mondo

Tina Brown è una delle autrici più conosciute al mondo. Esperta di fatti ed aneddoti circa la famiglia reale, ha di recente scosso l’opinione pubblica inglese e non solo, a causa di alcune considerazioni. Le supposizioni della Brown che hanno fatto il giro del mondo, concernono Lady Diana, tragicamente scomparsa nel 1997. Diana aveva solo 36 anni quando la sua vita è stata stroncata in seguito ad un incidente stradale.

Oggi in tanti si domandano come sarebbe stato il rapporto tra la Spencer e Meghan, la moglie di suo figlio Harry. Tina Brown che ha scritto alcuni libri sulla famiglia reale ha raccontato in una recente intervista per il Daily Beast che, secondo il suo personale punto di vista, Diana non sarebbe andata d’accordo con Meghan Markle.

Tina Brown, l’autrice spiazza su Lady D e Meghan

«Avrebbe accolto con molta ansia le scelte di Meghan e Harry», ha chiosato l’autrice nel corso dell’intervista. Non si può di certo affermare che la Brown abbia ragione, ma nemmeno che abbia completamente sbagliato in toto la sua previsione. Alla base del presunto scetticismo che Diana avrebbe potuto nutrire nei confronti di Meghan se fosse stata ancora in vita, ci sarebbe stata la forte protezione che nutriva nei confronti dei sui figli.

Considerazione che viene avallata da tantissimi sudditi, soprattutto se si tiene in considerazione la reputazione che alcuni tabloid nutrono nei riguardi della Markle. Secondo l’autrice, a dire il vero nemmeno Kate avrebbe conquistato il cuore della Spencer a prima vista, sempre a causa del forte istinto di protezione che la guidava nella cura dei suoi figli.