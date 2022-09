Chiara Ferragni, in elicottero per un aperitivo su un ghiacciaio: scoppia la bufera social

Scoppia (un’altra) polemica sul web, la protagonista è Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale italiana più conosciuta ed amata al mondo è seguitissima e vanta una vasta platea di followers che la supportano quotidianamente. Ma, come accade per ogni volto noto, anche lei subisce talvolta le critiche e le accuse degli haters. La Ferragni è stata proprio di recente travolta da una valanga di giudizi negativi e sprezzanti, ecco perchè.

Chiara Ferragni, pioggia di critiche per lei

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più belle dello spettacolo. L’influencer ed imprenditrice è seguitissima sui social e qualsiasi cosa faccia raccoglie successi e riconoscimenti. Stessa cosa dicasi per il cantante milanese che è reduce da un’estate da re, il suo singolo La Dolce Vita con Tananai e Mara Sattei è il vero tormentone della calda stagione 2022. Nonostante il fatto che i due abbiano attraversato un momento davvero delicato, per via della scoperta della malattia di Fedez, oggi sono più felici che mai.

I mesi passati sono stati difficili da affrontare, il cantante ha subito un delicato intervento, durato ben 6 ore. Fedez ha trovato conforto e la forza per sconfiggere il male grazie alla sua famiglia, Chiara Ferragni gli è stata sempre accanto, senza mollare mai la presa. Una famiglia la loro, bellissima, insieme sono felici ed appagati, si amano e stravedono per il loro piccoli, Leone e Vittoria. In questa calda estate hanno anche vissuto una vacanza da urlo ad Ibiza, e l’influencer ha condiviso i momenti più belli con i suoi milioni di fan.

Chiara Ferragni, il popolo dei social non gradisce la scelta, ecco cosa è accaduto

Il loro successo è internazionale e, nonostante il fatto che i supporter della coppia siano numericamente superiori ai detrattori, non sono immuni dalla critiche. Proprio di recente, la bionda influencer ha subito dei giudizi molti forti da parte di alcuni followers. Ma cosa è accaduto? Nelle ultime ore, Chiara ha postato della foto che la ritraggono in Svizzera dove si è recata per motivi professionali. Non sono mancati i momenti di relax in compagnia di alcuni amici, tra cui anche Chiara Biasi.

Le due influencer hanno deciso di fare un aperitivo in alta quota su di un ghiacciaio, per arrivare a destinazione hanno preso un elicottero. La reazione da parte di alcuni utenti non si è fatta attendere, in tanti hanno aspramente criticato entrambe per la scelta.