Ilary Blasi e il “passato” che vorrebbe cancellare | Un fotografo ora racconta che…

Si parla ancora di Ilary Blasi, ma questa volta non per la separazione da Francesco Totti, ma per qualcosa del suo passato che in questo momento è tornato a galla.

Aveva soltanto diciannove anni e mezzo quando sognava di diventare un’attrice e per farlo oltre alla sua ineguagliabile bellezza aveva anche bisogno di farsi conoscere.

Per questo motivo dal suo passato sono spuntate alcune foto sensuali scovate sulle pagine del settimanale Di Più TV,

A rivelare perché accettò di farle il fotografo Angelo Genovese che lancia una bomba dicendo: “Lo fece per soldi e per la carriera“.

Ilary Blasi e il “passato” che vorrebbe cancellare. Le foto tornate alla ribalta

Il fotografo continua poi il suo racconto: “Era agli inizi. Malgrado avesse partecipato a Miss Italia e fatto qualche pubblicità lei voleva fare l’attrice. Venne da noi per un book fotografico intorno al 2000, era bellissima, una di quelle ragazze che mentre la fotografi ti dici questa lascia il segno”. Ma le foto senza veli arrivarono dopo:“Il produttore di un sito di viaggi aveva bisogno di immagini di ragazze in pose sensuali per pubblicizzare i suoi prodotti. Vide l’album di lei e rimase folgorato, tanto che la volle ingaggiare subito“. In quel periodo Ilary si trovava a Londra per imparare l’inglese e per pagarsi gli studi lavorava in un bar: “Il produttore le offrì il biglietto del viaggio Londra-Roma e due milioni delle vecchie lire e lei accettò. All’inizio posava in biancheria intima o in vesti succinte, vedo non vedo. Era strepitosa. Il produttore del sito a un certo punto chiese di più. Volle osare con lei più scoperta”. La risposta della showgirl non si fece attendere: “Non fece una piega dopo che le fu fatta un’offerta economica ottima, otto milioni di lire a servizio e la garanzia che non ci sarebbe mai stato un nudo integrale e volgare”.

Cosa successe dopo

Prima di diventare una letterina di Passaparola una sua pubblicità fu notata da un agente di Mediaset. E da lì in poi cominciò la sua carriera e la successiva conoscenza con Francesco Totti. Ma non è finita qui.

Il fotografo Genovese racconta poi un episodio di qualche anno dopo: “La incontrai insieme al marito Francesco Totti, la salutai, le sorrisi, ma lei non mi rispose. Forse le ricordavo un periodo da modella di foto che oggi vorrebbe cancellare“.