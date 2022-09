Emma Marrone, il dolore più grande, è venuto a mancare papà Rosario: “Fai buon viaggio”

Non è mai facile affrontare la perdita di una persona cara, a maggior ragione se si tratta di un genitore. La cantante Emma Marrone, però, nelle ultime ore, è stata chiamata ad affrontare un terribile lutto: la morte di suo papà Rosario.

Emma ha raggiunto il successo in qualità di solista nel 2009, anno in cui ha partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi. Durante il suo percorso di formazione nel programma, l’artista ha avuto modo di dimostrare tutto il suo talento e le sue abilità, e dopo mesi di studio, impegno e dedizione, si è aggiudicata la vittoria della nona edizione.

La sua passione per la musica, però, Emma l’ha manifestata già in tenera età, ed è stato proprio papà Rosario a permetterle di fare le sue prime esperienze su un palco, all’età di soli 9 anni, inserendola nelle band delle quali era il chitarrista. Da allora, la cantante non ha mai smesso di inseguire il suo sogno di diventare un’artista. Sogno che, ad oggi, ha pienamente realizzato.

Nonostante il successo, i concerti e i tour, Emma Marrone è rimasta sempre molto legata al Salento, la sua terra, e alla sua famiglia, con la quale ha sempre trascorso la maggior parte del suo tempo libero durante le vacanze. Anche quest’estate, Emma non ha perso occasione per andare a trovare la sua meravigliosa famiglia, senza immaginare, però, che quello avrebbe rappresentato l’ultimo saluto al suo papà. Ecco il post tramite il quale, poche ore fa, la cantante ha reso pubblica la prematura scomparsa del suo amato genitore.

“Fai buon viaggio”

Questa mattina, Emma Marrone ha pubblicato uno scatto raffigurante il signor Rosario, il suo papà, intento a esibirsi su un palco con i braccio la sua chitarra. Il post è stato pubblicato dalla cantante sul suo profilo Instagram ufficiale per dedicare l’ultimo saluto social al suo papà, scomparso prematuramente nelle ultime ore all’età di soli 66 anni. “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, questa la didascalia che l’artista salentina ha aggiunto alla pubblicazione: poche parole, ma pregne di significato. A esternarle affetto e vicinanza non sono mancati commenti da parte di amici e colleghi di Emma, tra cui Elodie; Marco Bocci; Laura Chiatti; Mara Venier; Chiara Ferragni; Stefano De Martino e molti, molti altri.

Le vacanze trascorse in Salento

Come precedentemente accennato, Emma Marrone ha trascorso anche quest’anno alcune settimane ad Aradeo, in provincia di Lecce, paese dove da anni risiede la sua famiglia.

L’amore che la cantante prova per i suoi genitori traspare anche dal post da lei pubblicato il giorno della sua partenza alla fine delle vacanze. Ecco, a tal proposito, la didascalia che l’artista ha aggiunto a uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram ufficiale: “Ho pianto tanto stamattina in macchina, all’alba, mentre lasciavo il Salento. Non sarò mai capace di recidere fino in fondo il cordone ombelicale che mi lega così tanto alla mia famiglia. Non mi abituerò mai alla lontananza e ai chilometri che ci separano. […] Mamma mi ha detto: ‘Vai, e realizza tutte le cose belle che ci hai raccontato durante l’estate, perché noi siamo sempre orgogliosi di te’. Te lo prometto mamma. Te lo prometto papà. Sono pronta”. Emma Marrone era pronta davvero a concretizzare tutti i suoi obiettivi, ma non lo era affatto per dire addio al suo papà.