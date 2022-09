Chelsea è ufficiale: arriva un colpo da novanta che fa felice Tuchel

Chiusura di mercato col botto per il Chelsea di Boehly che si aggiudica un colpo da novanta per far felice il suo allenatore Thomas Tuchel.

Colpo dell’ultimo giorno di mercato per il Chelsea di Thomas Tuchel che si assicura un giocatore stellare strappandolo ad una diretta concorrente europea.

Stiamo parlando dell’ex Arsenal e Barcellona Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese classe 1989 che torna a Londra per circa 12 milioni di euro dopo 6 ottimi mesi con la maglia dei catalani con cui ha giocato 23 partite tra Liga e Europa League segnando 13 gol in totale. Una media veramente incredibile e un impatto nel campionato spagnolo pazzesco, con tanto di tripletta al Valencia e doppietta ai rivali storici del Real Madrid nell’incredibile 0-4 del Santiago Bernabeu.

L’ex Dortmund va a completare un tridente offensivo insieme all’ex City Sterling e a uno tra Kai Havertz e Mason Mount. Insomma, Tuchel ha veramente l’imbarazzo della scelta su chi schierare davanti.

Sicuramente un brutto colpo per i tifosi dell’Arsenal, con cui Aubameyang ha giocato per quattro stagioni segnando 92 gol in 163 partite, vincendo con i Gunners la FA Cup del 2020 e il Community Shield del 2021.

Un mercato faraonico

Quello del centravanti gabonese è l’ultimo colpo di un mercato letteralmente faraonico dei Blues, che hanno speso quasi 280 milioni di euro in questa sessione di mercato per rifarsi di fatto la squadra da capo, regalando a Tuchel tantissimi colpi.

Dal Manchester City è arrivato Raheem Sterling per 57 milioni di euro, dal Napoli Koulibaly per 38 milioni, dal Getafe l’esterno Marc Cucurella per 65 milioni, dal Leicester City il difensore Wesley Fofana per 80 milioni di euro e dalla Juventus Denis Zakaria, in prestito con riscatto a 35 milioni.

Oltre a questi sono arrivati anche alcuni giovani che saranno aggregati alla prima squadra dei Blues, come Cesare Casadei dall’Inter per 20 milioni, Carney Chukwuemeka dall’Aston Villa per 18 milioni di euro e Gabriel Slonina dai Chicago per 9 milioni di euro.

Un Chelsea insomma che ha guardato sia al presente, consegnando al suo allenatore giocatori pronti a far fare alla squadra il salto di qualità, sia al futuro, prelevando giocatori dalle grandi speranze che possano diventare pilastri della nuova era del club londinese. Vedremo se quest’incredibile campagna acquisti permetterà ai Blues di togliere il trono d’Inghilterra al Man City di Pep Guardiola o di trionfare nuovamente in Europa come appena due anni fa.