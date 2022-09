Inter, non è ancora finita per Skriniar, ecco la minaccia del PSG

La telenovela di questa sessione estiva di calciomercato in casa nerazzurra rischia di non essere ancora finita e promette di continuare per i prossimi mesi.

Dopo due mesi intensissimi ricchi di colpi di mercato e colpi di scena è terminata la sessione estiva di calciomercato. Una sessione che mai come quest’anno ha rivoluzionato gli equilibri del calcio europeo.

In casa Inter il colpo più importante è stato quello del ritorno del figliol prodigo Romelu Lukaku, tornato alla base dopo la triste esperienza al Chelsea con la promessa di rimanere a lungo in nerazzurro.

Oltre al ritorno del belga per i dirigenti interisti era importante non perdere i pezzi pregiati per consegnare a Simone Inzaghi una rosa di tutto rispetto. E Marotta e Ausilio sono riusciti nell’intento, non vendendo né Lautaro Martinez, né Barella, né Dumfries e né Milan Skriniar, lasciando partire solo Ivan Perisic col quale non si è arrivati a rinnovare il contratto.

Quella di Milan Skriniar è stata la partenza più temuta da tutto il popolo nerazzurro, dato che alla finestra c’era niente poco di meno che il Paris Saint-Germain. L’offerta dei parigini però non è mai arrivata a soddisfare il presidente dell’Inter Steven Zhang, che non si è mosso dai 70 milioni di richiesta al quale il PSG non si è nemmeno avvicinato, fermandosi di fatto a 50-60 milioni più qualche bonus. Il mancato arrivo di Bremer ha poi frenato tutte le trattative, dato che l’Inter vedeva nel brasiliano l’erede designato dello slovacco.

Nuovo assalto nel 2023

Una trattativa che sembra finita ma non lo è, dato che per il numero 37 interista è sceso in campo addirittura il proprietario del PSG Nasser Al Khelaifi. Dalla Francia rivelano infatti che Al Khelaifi avrebbe chiamato Zhang per intimargli di accettare la sua offerta con una minaccia non poco velata: il PSG continuerà a trattare Skriniar ad oltranza a costo di strapparlo ai nerazzurri a parametro zero nel 2023.

Il contratto di Skriniar scade in effetti il prossimo 30 giugno, ma tra dirigenza e giocatore c’è già un gentleman agreement per un rinnovo automatico in caso di mancata cessione. Resta da capire se lo slovacco manterrà la parola data e confermerà l’amore per l’Inter che ha sempre dichiarato.

Insomma i prossimi mesi in casa nerazzurra saranno ancora dedicati alla questione Skriniar, con i tifosi che vorrebbero addirittura dargli la fascia di capitano dopo l’addio di Samir Handanovic.