Milan, la risposta di Calhanoglu ai cori non si è fatta attendere: tifosi infuriati con lui

Tra gli osservati speciali nel derby vinto dal Milan contro l’Inter c’era senza dubbio il grande ex Hakan Calhanoglu: il turco ha voluto rispondere alle provocazioni dei rossoneri con un gesto che sta facendo molto discutere.

La squadra di Pioli nel complesso si è fatta preferire a quella di Inzaghi nel corso dei novanta minuti portando a casa un risultato molto importante soprattutto dal punto di vista morale.

Doveva essere una grande partita e sicuramente lo è stata: un derby intenso e ricco di emozioni che, a prescindere dalla fede calcistica, è stato un bello spot per il calcio italiano. Alla fine è stato il Milan a spuntarla battendo 3-2 e superando in classifica i cugini dell’Inter. Nonostante il vantaggio di Brozovic, la squadra di Inzaghi è infatti apparsa in difficoltà sia dal punto di vista fisico ma soprattutto da quello mentale.

Il Milan da quel momento ha preso in mano le redini del gioco riuscendo a pareggiare con Leao che, servito da Tonali, ha incrociato sul secondo palo battendo Handanovic. Il secondo tempo è iniziato sulla falsa riga della fine del primo, con i rossoneri più vogliosi nel cercare il gol del raddoppio. Il sorpasso lo ha firmato il solito Giroud che si conferma uomo decisivo nelle grandi occasioni, mentre sei minuti dopo è arrivato anche il tris dello scatenato Leao, senza dubbio man of the match.

Il gol del neoentrato Dzeko ha cambiato però la partita e solo un Maignan strepitoso ha impedito all’Inter di pareggiare nel finale. Tra le parate più belle c’è certamente quella su uno dei più attesi della serata, il grande ex Hakan Calhanoglu. Il turco si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato scatenando l’ira dei tifosi rossoneri.

Quella festa scudetto ha cambiato tutto: ecco cosa c’entra Theo Hernandez

Quel trasferimento a parametro zero dal Milan all’Inter nel luglio del 2021 è stato uno dei più chiacchierati degli ultimi anni. A rincarare la dose ci ha pensato lo stesso Calhanoglu che, dal suo approdo in nerazzurro, ha rilasciato diverse dichiarazioni contro la sua ex squadra che hanno fatto infuriare i tifosi rossoneri. Tanto che, durante tutta la scorsa stagione e i festeggiamenti per lo scudetto, il centrocampista turco è stato bersagliato a più riprese.

Nei saluti prima dell’inizio della partita Calhanoglu ha negato la stretta di mano a Theo Hernandez, che per questo motivo gli ha rifilato uno scappellotto sulla nuca. Nella mente del giocatore dell’Inter ci deve essere stata ancora quell’immagine in cui il terzino francese, appena ottenuto il titolo di Campione d’Italia, inneggiava cori contro il suo ex compagno di squadra. Sfottò che nel calcio sono sempre esistiti, ma che evidentemente non sono stati interpretati come tali.

Nonostante il derby perso, Calhanoglu avrà comunque ancora tempo per vendicarsi visto che il campionato è ancora solo agli inizi. Una rivalità che aumenta ancora di più la temperatura tra due squadre che negli ultimi due anni sono state le principali protagoniste della Serie A.