Del Piero al Getafe? Grande sorpresa per i tifosi, l’annuncio con una foto

Un annuncio, con tanto di foto, sta mandando in fibrillazione i tifosi bianconeri e gli amanti del calcio: Del Piero al Getafe!

Sono trascorsi alcuni anni da quando Alex Del Piero ha appeso le scarpette al chiodo, eppure l’ex numero 10 bianconero è ancora nel cuore dei tifosi bianconeri tanto che qualsiasi indiscrezione che lo riguardi li manda in fibrillazione.

D’altronde Del Piero, alias Pinturicchio, nomignolo affibbiatogli dal compianto Avvocato Gianni Agnelli (un grande amante dell’arte) quando appena approdato al club bianconero veniva da tutti considerato l’erede di Roby Baggio, soprannominato Raffaello, maestro del Pinturicchio, dall’Avvocato, ha scritto pagine indelebili della storia bianconera e non solo: 15 titoli tra A e B, la Champions League, conquistata nel 1996 all’Olimpico contro l’Ajax di Van Gaal, la Coppa Intercontinentale, il 26 novembre dello stesso anno, a Tokio, strappata agli argentini del River Plate proprio con una sua perla nei minuti finali, e, ciliegina sulla torta, il titolo mondiale in Germania nel 2006 con la Nazionale guidata dal suo mentore in maglia bianconera Marcello Lippi.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Pinturicchio si è trasferito a Los Angeles dove gestisce il ristorante “N10 Restaurant“, ubicato in uno dei quartieri più chic della metropoli californiana, e dove non è raro vederlo sugli spalti dell’ex “Staples Center”, ora “Crypto.com Arena”, casa dell’iconica franchigia di basket dei Los Angeles Lakers, o agli eventi glamour che vi hanno luogo.

Insomma, Del Piero si è perfettamente integrato nella sua nuova vita losangelina, tuttavia il richiamo del campo da calcio è troppo forte e, certo, non può essere messo a tacere con qualche comparsata nelle vesti di opinionista nei talk dei più importanti network nostrani.

Del Piero al Getafe, è gioia grande in famiglia: l’annuncio con una foto

Dunque, a breve, per la gioia dei tifosi bianconeri e degli amanti del calcio, Del Piero tornerà a calcare i campi da calcio, ma non Alex bensì Tobias, il figlio 15enne che l’ex campione bianconero ha avuto dalla moglie Sonia, conosciuta quando quest’ultima lavorava come commessa in un negozio di scarpe di Torino e che gli ha dato anche Dorotea, 13 anni, e Sacha, 12 anni.

Ebbene, Tobias Del Piero, aspirante calciatore professionista, dopo l’avventura alla “Juventus Academy“ di Los Angeles, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo madrileno “As”, ha iniziato da qualche giorno uno stage con le giovanili del Getafe.

Un doveroso apprendistato per prendere confidenza con il calcio iberico e coronare così il sogno di approdare alla corte di Carlo Ancelotti al Real Madrid. E che sia proprio la “Casa Blanca” la meta del percorso sportivo in terra iberica del primogenito di Pinturicchio è dimostrato dal fatto che ad agosto Del Piero e il figlio sono stati intercettati a Madrid dove, dopo aver assistito al match del Real al “Bernabeu”, hanno incontrato, alla cittadella sportiva del Real a Valdebebas, l’ex tecnico rossonero e i blancos, con tanto di foto a suggellare l’evento.