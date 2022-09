Mihajlovic sulla graticola, la figlia risponde: gli insulti sono raccapriccianti

Sinisa Mihajlovic è sulla graticola, la figlia del tecnico serbo risponde così: gli insulti rivolti sono a dir poco raccapriccianti.

La panchina dell’allenatore del Bologna sembra essere a serio rischio e sua figlia Viktorija ne ha preso le difese: gli insulti apparsi suoi social sono stati eccessivi e raccappriccianti.

Tra le squadre che stanno avendo le maggiori difficoltà in questo inzio di campionato c’è senza dubbio il Bologna. I rossoblu hanno confermato anche per questa stagione Sinisa Mihajlovic coem proprio allenatore ma hanno compiuto una piccola rivoluzione a livello di rosa dove gli addii sono stati diversi ed importanti.

L’inserimento di giovani di buona prospettiva ed in generale i già citati cambi obbligati dal mercato, stanno portando gli emiliani ad affrontare più difficoltà di quanto previsto e questa situazione sta aumentando le ombre sul tecnico serbo. Già nella scorsa stagione erano state molte le critiche dei tifosi del Bologna nei confronti dell’ex allenatore del Milan e questo inizio difficile non ha fatto altro che aumentarle. I rossoblu stanno cercando di rialzare la testa e trovare un’intesa ed una condizione migliore nel breve periodo ma i supporter, sempre molto pretenziosi come in tutte le piazze d’Italia, non sembrano avere particolare pazienza.

Anche per questo sono apparse molte critiche sotto il post che riportava il pareggio del match infrasettimanale contro la Salernitana: a difendere il serbo è stata sua figlia Viktorija, tra i commenti infatti, alcuni sono risultati estremamente offensivi ed hanno riguardato le condizioni di salute dell’allenatore.

Oltre alle critiche spuntano anche insulti: Viktorija Mihajlovic decide di intervenire

Le recenti vicissitudini capitate a Sinisa Mihajolvic sono ampiamente note a tutti i tifosi e non solo, tali problematiche hanno umanizzato ancora di più il personaggio attraendo ancor più simpatie. Gli stessi supporter emiliani, vedendo anche la vicinanza mostrata dalla squadra al tecnico, si sono ancora più stretti attorno al proprio allenatore pur rimanendo critici soprattutto nel finale della scorsa stagione.

L’avvio difficile del Bologna, come già detto, ha nuovamente aumentato il carico opinioni negative, ma, in questo caso, si è purtroppo andati oltre le semplici critiche sul piano lavorativo tanto da far intervenire la figlia di Mihajlovic Viktorija.

A scatenare l’ira della ragazza sono stati gli inaccettabili insulti rivolti al tecnico serbo sfruttando la malattia con cui sta combattendo ormai da tempo; “Mi vergogno per voi” ha tuonato la figlia del mister del Bologna sottolineando come siano vergognosi riferimenti ad argomenti delicati quali la salute di una persona.

Nonostante le difficoltà che la squadra di Mihajlovic stia affrontando siano evidenti, resta inaccettabile vedere ancora oggi insulti di tipo personale per argomenti che sono totalmente slegati dal solo ambito lavorativo, vedremo se ancora una volta il Bologna riuscirà a stringersi intorno al proprio tecnico per invertire la rotta.