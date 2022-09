Sorpresa ad Appiano Gentile: il gesto inaspettato del calciatore è virale

Arriva un retroscena incredibile direttamente da Appiano Gentile: il gesto inaspettato del calciatore nerazzurro è diventato virale.

Il gesto del giocatore dell’Inter ha subito fatto il giro del web: i tifosi sono rimasti positivamente colpiti da quello che ha fatto, ecco il retroscena arrivato da Appiano Gentile.

Il clima in casa Inter sembra essere sereno in queste prime settimane di stagione.

I nerazzurri, reduci dalla grande delusione del secondo posto in Serie A nell’ultima stagione, hanno mostrato anche in fase di mercato quelle che sono le grandi ambizioni per questo campionato e non solo aumentando l’entusiasmo dei supporter.

La capacità del club di resistere alle lusinghe del PSG per Milan Skriniar ha senza dubbio alzato le aspettative della piazza che ora può e vuole sognare in grande.

A sottolineare il clima disteso che vige dalle parti di Appiano Gentile ci sono poi le reazioni dei tifosi alle prime giornate, in particolare alla sconfitta con la Lazio che non ha assolutamente abbassato la voglia di sostenere la squadra ma anzi ha aumentato la vicinanza.

I giocatori, percependo questa forte ondata di amore, vogliono ricambiare al meglio e non perdono quindi occasioni di mostrare la loro gratitudine.

L’ultimo retroscena uscito da Appiano Gentile conferma questo forte legame creatosi: il gesto inaspettato del giocatore è subito diventato virale sorprendendo gli stessi supporter.

Il gesto del difensore nerazzurro emoziona i tifosi: ecco cos’ha fatto dopo l’allenamento

Protagonista del gesto tanto chiacchierato è stato Danilo D’Ambrosio.

Il difensore ex Torino è tra i beniamini dei tifosi grazie al grande impegno che mette sempre in campo quando viene chiamato in causa ed anche ad alcuni gol decisivi che ha realizzato nel corso della sua avventura a Milano; il suo gesto dopo l’allenamento ha ulteriormente rafforzato il legame.

Il giocatore nerazzurro ha infatti aiutato un piccolo tifoso ad incontrare il suo idolo Romelu Lukaku tramite un metodo molto particolare.

Al termine dell’allenamento, come tipico in queste situazioni, erano diversi i tifosi ad attendere i giocatori fuori dall’impianto e nel tentativo di fare una foto con il centravanti belga si è scatenato un parapiglia che ha impedito al piccolo Simone di ottenere la tanto bramata foto.

D’Ambrosio, una volta notato il bambino in lacrime e preso coscienza di quanto avvenuto, ha avvicinato il giovane tifoso e ha videochiamato Lukaku per permettere l’incontro tra i due con tanto di foto.

Un modo simpatico di accontentare il piccolo supporter dell’Inter che di certo non potrà mai dimenticare il gesto dell’ex Torino.