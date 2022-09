Ora legale, quando avverrà lo spostamento delle lancette: i benefici, non solo economici, se durasse tutto l’anno

Mai come quest’anno sta tenendo banco la questione del cambio delle lancette. Il consueto passaggio dall’ora legale all’ora solare è diventato un argomento particolarmente spinoso, per via degli effetti che potrebbe avere sulle bollette.

Gli italiani sono sotto pressione già da mesi per via degli aumenti. La Ue ha promesso di voler fissare un tetto al prezzo del gas, ma molti si domandano come poter affrontare la stagione più fredda ottimizzando in qualche modo, coinvolto in questa ipotesi anche il cambio dell’ora.

Da diverso tempo, già prima della guerra in Ucraina e dei vari disagi legati al gas russo, si parlava della possibilità che l’ora legale rimanesse perennemente. Anche la Società italiana di medicina ambientale ha voluto dir la sua in merito, chiedendo al Governo di istituire l’ora legale tutto l’anno. Se ciò venisse attuato, si otterrebbe un risparmio sulla bolletta nazionale di circa 500 milioni di euro, che secondo Terna potrebbe diventare di 1,8 miliardi. Istituire l’ora legale tutto l’anno non porterebbe solo vantaggi a livello economico ma anche sulla salute, gli esperti hanno detto la loro anche su questi benefici.

Ora legale, lo spostamento delle lancette: quando avverrà quest’anno

Quest’anno, lo spostamento delle lancette avverrà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre. Questo cambiamento, rappresenta un grave alterazione del ritmo circadiano. In più, con l’arrivo della primavera, arriveremmo a perdere anche un’ora di sonno, che andrebbe ad incidere moltissimo sull’equilibrio psicofisico di un individuo. Il cambio dell’ora infatti, può portare a momenti di forte distrazione, con il rischio di incidenti stradali, o sul lavoro, poiché va ad appesantire notevolmente la concentrazione della persona.

Cambio dell’ora: i rischi per la salute

Non sono rischi da sottovalutare quelli riguardanti il cambio dell’ora. A livello di salute, si possono andare incontro ad infarti del miocardio. Per i ragazzi può invece influire negativamente sul rendimento scolastico. Quindi riassumendo: l’abolizione dell’ora solare potrebbe realmente portare moltissimi benefici, sotto moltissimi punti di vista.