Picchia il suo cane e questi lo azzanna in spiaggia: 35enne finisce in ospedale

Un 35enne stava malmenando il suo cane in spiaggia, di fronte ai bagnanti, e l’animale lo ha assalito, ferendolo in modo grave. L’uomo, attualmente, è ricoverato in ospedale, in condizioni serie.

È successo in Sicilia, in una spiaggia sita in provincia di Agrigento. Nello specifico, è accaduto a Porto Empedocle e più precisamente dalle parti del Lido Marinella. L’uomo è stato azzannato dal suo cane, un chow chow di razza. Dalla versione di alcuni testimoni, il 35enne avrebbe malmenato il suo cane come punizione e l’animale ha reagito tutto d’un tratto assalendo il padrone in diverse zone del corpo.

Molti i bagnanti che avrebbero visto la scena e che hanno allertato i soccorritori, poiché l’uomo sanguinava. In loco è sopraggiunta un’ambulanza, e i medici hanno dato i primi soccorsi e fatto intervenire anche l’elicottero. I sanitari hanno messo il 35enne sull’elicottero, atterrato in spiaggia, e lo hanno portato al nosocomio Civico di Palermo, poiché grave.

A quel punto sono arrivati anche i poliziotti nonostante fossero alle prese nel prestare servizio di sicurezza alle celebrazioni organizzate per San Calogero. I poliziotti, una volta sul posto, hanno sentito le testimonianze dei presenti, per cercare di comprendere che cosa fosse successo e quale fosse la ragione che avesse portato il chow chow a infuriarsi a tal punto, nonostante sia un cane di piccola taglia, da azzannare il proprietario in modo grave.

Quando la notizia ha cominciato a circolare sui social, è esplosa la furia degli utenti. Sono state molte le persone che hanno osservato come sia stato un grosso sbaglio da parte del proprietario del cane, recarsi al mare con un cane di razza che non è adatto alla spiaggia e alle bollenti temperature.

Oltretutto, molte persone hanno criticato l’uomo di 35 anni rimasto ferito nell’attacco del cane, colpevole, da quanto hanno raccontato alcuni testimoni, di aver malmenato il proprio animale che poi avrebbe reagito mordendo il proprietario. Il fatto che fosse una giornata particolarmente calda, avrebbe peggiorato la situazione, poiché il cane si sarebbe innervosito.