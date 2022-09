Violenta strage, accoltellate a morte 10 persone, 15 i feriti: caccia ai killer

Sono due le persone ricercate dalla polizia per una terribile strage occorsa in Canada. I due avrebbero ucciso persone a caso e non

Due uomini sono ricercati per una terribile strage occorsa in Canada, che ha visto la morte di dieci persone e quindici feriti. I due killer hanno accoltellato le suddette persone per strada, e le avrebbero scelte a caso.

I delitti sono avvenuti nella provincia di Saskatchewan. Il premier canadese, Trudeau, ha commentato la terribile strage definendola orribile e scioccante. «Penso alle persone che hanno perduto un loro caro e a quelle che sono rimaste ferite», ha detto ancora il premier.

Nel frattempo, i poliziotti hanno identificato i due killer, forse sono fratelli anche se per ora non vi sono conferme ufficiali di questo. I loro nomi sono Damien Sanderson e Myles Sanderson. Viaggiavano su una Nissan Rogue nera, e dopo la strage sono scappati.

I due sono armati, forse non hanno solo coltelli, e potrebbero essere saliti su un’altra auto mentre fuggivano. La vice commissaria Rhonda Blackmore, ha detto che alcune persone erano obiettivo dei killer, mentre altre sono finite a caso nella strage.

Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato parecchi cadaveri per strada, insanguinati, ma mentre erano in corso i rilievi, li hanno raggiunti altre chiamate, che parlavano di decessi e feriti in altre aree. Poi si è scoperto che i killer erano due.

Ricerche senza sosta

La polizia li sta cercando e avverte:«Potrebbero essere ancora in città, prendete tutte le precauzioni possibile. Non lasciate un posto se è al sicuro. Non avvicinatevi a persone che risultano sospette. Non date il passaggio a nessun autostoppista. Limitatevi a segnalare i tipi sospetti e non date indicazioni a estranei riguardo le postazioni della polizia».

I poliziotti stanno presidiando tutta la zona, con numerosi posti di blocco, e co l’aiuto degli elicotteri. L’emergenza è partita in un giorno festivo, il Labour Day. La polizia ha divulgato le foto dei due killer: Damien Sanderson ha 31 anni, 1,70 cm, mentre Myles, 30 anni, è 1,80 cm.

Tutti e due hanno capelli e occhi scuri. La polizia li sta cercando senza sosta, e il bilancio dei feriti potrebbe essere molto più grave di quello stimato finora.