Giallo sulla scomparsa di Eliza, rapita mentre faceva jogging: la famiglia ha offerto una ricompensa

Eliza, una donna di 34 anni, è scomparsa mentre faceva jogging. Un mistero la sua sparizione che ha sconvolto un’intera comunità. La donna sembrerebbe esser stata rapita e trascinata su un suv scuro.

La 34enne, al momento del presunto rapimento, si trovava nel pieno centro della città, quando una vettura GMC di colore scuro le si è accostata costringendola a salire a bordo. Da quel momento di Eliza si sarebbero perse completamente le tracce.

Il giallo sta sconvolgendo gli Stati Uniti, il fatto è accaduto a Memphis, Eliza Fletcher è scomparsa dopo essere stata rapita mentre faceva jogging, trascinata a bordo di un suv scuro. L’ultima volta sarebbe stata vista intorno alle 16.30 di venerdì sulla Central Avenue. Il dipartimento di polizia di Memphis avrebbe già arrestato l’uomo, proprietario dell’auto su cui sarebbe salita Eliza, ma non è chiaro se si tratti effettivamente del rapitore della 34enne. Potrebbe essere un complice, un semplice sospettato, o qualcuno informato sui fatti.

Il rapimento di Eliza, la ricompensa della famiglia

Quel che è certo è che, la polizia, in una nota, ha dichiarato: «Eliza non è stata localizzata, questa indagine è ancora in corso» La famiglia della donna, sabato, ha rilasciato una dichiarazione chiedendo aiuto alla comunità, offrendo 50mila dollari a chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Eliza.