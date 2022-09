Liz Truss vince il congresso: sarà Primo Ministro degli UK

Liz Truss ha vinto il congresso dei conservatori inglesi e diventerà presto la nuova Prima Ministra del Regno Unito, succedendo a Boris Johnson.

Sarà di nuovo una donna a guidare il Regno britannico di Sua Maestà Elisabetta II, la terza dopo Margaret Thatcher e Theresa May. Liz Truss sarà infatti la prossima premier del Regno Unito avendo vinto le primarie Tory, dopo le dimissioni di Boris Johnson. La ministra degli Esteri ha battuto il favorito Rishi Sunak 81.326 voti a 60.399, diventando la nuova leader dei conservatori britannici e quindi Primo Ministro in pectore.

Nel discorso che ha tenuto alla fine delle votazioni ha ribadito più volte che la sua volontà è quella di “attuare il programma” dei conservatori inglesi presentato dal predecessore Johnson in campagna elettorale agli elettori, ovvero portare avanti la Brexit e “comportarsi da vera conservatrice” quale afferma di essere.

GLI OBBIETTIVI

Liz Truss ha dichiarato che la sua priorità una volta insidiata sarà la riduzione delle tasse ma anche la necessità di proseguire con il rigore che porterà a diversi tagli di spesa per il Regno Unito. Il Paese infatti è in forte crisi economica, con un’inflazione altissima che non si vedeva dai tempi della Thatcher, l’aumento dei prezzi dell’energia e diversi scioperi da parte dei lavoratori pubblici che stanno bloccando la nazione.

CHI E’ LIZ TRUSS

Nata nel 1975 a Oxford, è stata eletta per la prima volta in Parlamento nel 2010 tra le fila dei Tory, a cui è iscritta dal 1996 nonostante la sua famiglia sia laburista. Ha svolto il ruolo di segretaria per l’Ambiente dal 2014 al 2016, segretaria alla Giustizia, Lord cancelliere dal 2016 al 2017, capo della segreteria del Tesoro dal 2017 al 2019, segretario di Stato per il Commercio internazionale e presidente dell’ufficio del Commercio.

A proposito della Brexit, si era dichiara contro durante il referendum del 2016 affermando: “Non voglio che le mie figlie crescano in un mondo in cui hanno bisogno di un visto o di un permesso per lavorare in Europa, o in cui è impedito loro di crescere un’impresa a causa dei costi esorbitanti delle chiamate e degli ostacoli al commercio. Ogni genitore desidera che i propri figli crescano in un ambiente sano, con acqua pulita, aria fresca e fiorenti meraviglie naturali. Far parte dell’UE aiuta a proteggere queste preziose risorse e questi spazi“. Nonostante ciò ha voluto ringraziare Boris Johnson alla fine del suo mandato dicendo pubblicamente “Hai realizzato Brexit“. Il suo punto di riferimento politico è Margaret Thatcher.