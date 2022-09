TikTok e politica, grosso NO da parte degli utenti: affermano che “possono tornare in TV”

Alcuni utenti di TikTok, per lo più giovani, hanno protestato in merito alle ultime decisioni prese da parte di diversi politici del governo italiano. Ma qual è stata la causa scatenante?

Non sono affatto pochi gli utenti di TikTok che non hanno apprezzato la decisione dei politici di entrare a far parte della piattaforma. Tra loro, con sorpresa, anche Elisa Esposito – che era stata presa in giro da Matteo Renzi oltretutto – è entrata nel merito del discorso ed ha voluto dire la sua.

Tutto questo come ha avuto inizio? Per chi non si ricorda, tempo addietro avevamo parlato della nuova proposta fatta dai politici in generale: ognuno di loro avrebbe debuttato su TikTok per incentivare i giovani ad informarsi sugli argomenti e, in seguito, votare il partito che più si preferisce. Però, la situazione non è andata esattamente come avevano previsto.

Il tentativo deludente di ottenere consensi

Gli utenti si sono ribellati a questa idea; in particolar modo è emersa Emma Galeotti, una content creato diciannovenne che parlando per molti ha espresso in maniera piuttosto chiara il pensiero di tutti i ragazzi di TikTok per quanto riguarda l’iniziativa presa da politici come Berlusconi, Renzi e Calenda. Nel video ha invitato i politici a “sparire da questo social” poiché, secondo lei, fino a ora i vari volti noti della politica italiana stanno solamente facendo “brutta figura“.

Viene specificato che nessuno ha preso seriamente le loro parole, e che i like e i commenti sotto i loro video sono solo delle vere e proprie prese in giro da parte degli utenti. Lo dichiara in uno dei suoi post, in cui possiamo leggere una nota interessante: “Il fatto che molti dei politici pensino veramente di poter influenzare i giovani attraverso dei semplici video su TikTok vuol dire sminuire l’intelligenza della generazione del futuro. Se ci volete intrattenere ok, ma se volete altro state perdendo tempo“.

Per quanto la politica si stia sforzando di ottenere dei consensi da questa iniziativa, resta ancora da capire se sia stata una buona idea effettivamente. Molti utenti hanno affermato di aver avuto l’impressione che i vari candidati pensino veramente che basti aprire un profilo e fare i “simpatici” per accaparrarsi i voti di 5 milioni di giovani italiani.

Ma c’è ancora una domanda molto importante alla quale bisognerà dare risposta da qui al 25 settembre, ovvero il giorno delle elezioni: in che modo la politica sfrutterà TikTok per ottenere più voti? Teniamo conto che il social network si è popolato di tendenze a tema Elezioni 2022. In particolare, un trend particolarmente famoso è quello che sfrutta l’abbigliamento, ma cosa significa questo?

Le persone si vestono in modo tale da lasciar trasparire ed enfatizzare l’intenzione di voto il giorno del seggio, ed è così che prendono vita i video sul tema del “io che arrivo il 25 settembre al seggio”, con i protagonisti dei video vestiti da bandiera arcobaleno o con un tatuaggio di Che Guevara al braccio per fare un esempio concreto. Qualcuno si è anche vestito rappresentando degli scenati post voto, precisamente con abiti medioevali in seguito alla vittoria di un certo partito di cui di ha poca fiducia.