Utenti Apple a rischio, questa nuova truffa potrebbe svuotargli il conto corrente: bisogna fare attenzione

I cybercriminali esistono da sempre ormai, ed è nostro dovere affrontarli nella maniera più sicura possibile. Talvolta non possiamo riuscirci per il semplice fatto che si possa rischiare di perdere molte delle proprie informazioni personali, il che è normale avere paura visto e considerato che non si ha la minima idea di come fronteggiare un nemico del genere. Ecco perché è importante parlare di questa nuova truffa: vediamo in cosa consiste.

Al giorno d’oggi i cybercriminali dispongono di tecniche sempre più avanzati per far abboccare potenziali vittime ai loro stratagemmi, con conseguenze talvolta fin troppo pesanti da sopportare. Parliamo di un vero e proprio furto dati e di accessi non consentiti di conti correnti; insomma, una tragedia che nessuno di noi vorrebbe vivere.

L’allarme più recente è stato diramato dagli esperti di Kaspersky, ed è incentrato sugli utenti Apple. Stando a quanto emerso, sarebbe in atto una pericolosa campagna che potrebbe portarci a rinunciare al possesso dei conti correnti che abbiamo. Il rischio? Perdere tutti i nostri soldi in poco tempo, specialmente se non sappiamo in che maniera difenderci.

La grave situazione che ha coinvolto gli iPhone della Mela

Il problema ha a che fare principalmente con i dispositivi Apple, ecco perché, in base a quanto emerso da una recente ricerca di Kaspersky effettuata lo scorso 25 agosto, diversi cybercriminali avrebbero messo in atto una pericolosa ondata di phishing. Nello specifico: ci sarebbero oltre 1000 pagine che offrono l’acquisto del nuovo iPhone 14, in uscita il prossimo 7 settembre. In realtà, però, l’obiettivo finale è di svuotare i conti bancari delle vittime e di ottenere i loro account ID.

Le pagine di cui vi abbiamo appena parlato sono ben strutturate: prevedono la possibilità di effettuare la prenotazione del cellulare in anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale e con importanti sconti. È una tecnica funzionante dato che potrebbe far cadere in tentazione soprattutto potenziali vittime meno esperte alle mosse messe in atto dagli hacker. Comunque l’addebito viene effettuato senza problemi, ma ovviamente l’ordine non arriverà mai.

Tra l’altro questo tipo di attacco è quello più “lieve“. In altri casi l’obiettivo finale è di ottenere l’accesso a tutti gli indirizzi email e le password degli utenti, oltre ai contatti e alle informazioni di pagamento. Si parla addirittura di account iCloud, dove sono salvate immagini, documenti ed elementi multimediali riservati. Tutto ciò che potrebbe riguardarci è a rischio in sostanza, quindi il fatto che gli utenti si preoccupino in merito non è sbagliato.

Ma come potremo proteggerci al meglio? Per cominciare è necessario controllare l’autenticità dei siti web, dando un’occhiata agli URL e all’ortografia utilizzata. Non dimentichiamoci di utilizzare un antivirus; ce ne sono di diversi che con un semplice abbonamento mensile o annuale, ci mettono in guardia da eventuali minacce che potrebbero ledere la nostra sicurezza. Insomma, pare che non sia abbastanza tenere gli occhi aperti in questo caso.