IFA 2022 pensa anche alle smart home: 6 proposte di tecnologia di aiuto quotidiano

C’è un perché l’Internationale Funkausstellung di Berlino non è soltanto una delle più antiche fiere di tecnologia tecnologia: il suo prestigioso passato si fonde con un presente da vivere per un futuro migliore. Nel segno delle smart home.

LG ha presentato MoodUp, un frigorifero appariscente, che cambia colore ed è dotato di 97 combinazioni, si può aprire a ritmo di musica, con LED integrati nei pannelli e altoparlanti incorporati.

Arriva in due versioni, di cui una con la vetrinetta InstaView che permette di vedere cosa c’è all’interno del frigo bussando un paio di volte sul vetro ed evitando così di aprire lo sportello. C’è da aspettare un po’ per il rilascio sul mercato, intanto però cominciate a mettere da parte circa seimila euro.

Il futuro delle lavatrici, a noleggio

La multinazionale sudcoreana si è sbizzarrita a Berlino, presentando anche PuriCare Aero Furniture. Un nuovo modello “table-type”, un tavolino che trascende dal suo primario utilizzo, purificando anche l’aria. Elegante e compatto, LG Aero Furniture si caratterizza per le dimensioni relativamente ridotte: piccoli LED segnalano la connettività wireless. Può perfino fungere da caricabatterie.

Haier Group Corporation, meglio nota come Haier, è un’azienda multinazionale cinese produttrice di elettrodomestici e di elettronica di consumo, immagina il futuro delle lavatrici, a noleggio. Praticamente con 150 (euro) si attiva un servizio nel quale scegliere un programma di lavaggi in abbonamento: un paio di lavaggi a settimana da 18 euro come base, sei-sette lavaggi a settimana potrebbe venire sui trenta euro, ma non è affatto escluso, tutt’altro, che vi sia un abbonamento annuo per togliere qualsiasi pensiero. Chiaramente la lavatrice è di nuova generazione, con una serie di servizi smart.

Samsung, invece, ha sfruttato la fiera teutonico per rimarcare una sua strategia di mercato, sta puntando forte sul sistema SmartThings, da implementare su tutti i suoi prodotti da qui entro un anno. Una casa smart, con il monitoraggio live dei consumi, nel segno del risparmio energetico, il tutto coadiuvato dall’Intelligenza Artificiale AI Energy Mode. C’è già in tanti frigoriferi Samsung, verrà ottimizzata anche con la velocità del compressore e i cicli di defrost.

La casa smart di Samsung sarà un ecosistema che nasce con un compito ben preciso, il risparmio energetico, di questi tempi più che un’utilità, una vera e propria necessità: il sistema-Samsung sarà coadiuvate da azioni coordinate volte al contenimento dei consumi dei dispositivi connessi.

