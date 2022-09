USB 4 vers.2, col nuovo standard si arriva alla potenza di 80 Gbps in trasferimento

Possiamo dire addio a tutti i connettori USB Type C: quello che sta arrivando adesso è semplicemente incredibile. Parliamo dell’evoluzione di un nuovo tipo di adattatore che ci piacerà, specialmente se tendiamo ad utilizzare sempre ed in continuazione la connessione internet. Ma quali sono le magnifiche news delle quali dovremo discutere per capire di cosa si tratta?

USB Promoter Group, società che si occupa degli adattatori USB, ha avuto l’idea di annunciate l’USB4 Version 2.0, ossia il progresso della specifica USB4 che raddoppia la bandwidth di trasferimento per portarla a un massimo teorico di 80 Gbps su cavi e connettori USB Type C. Parliamo, senza ombra di dubbio oltretutto, di un nuovo sviluppo nella storia della tecnologia USB, e che probabilmente migliorerà ogni tipo di aspettativa.

Da questo capiamo che lo standard USB4 sembra non farà più uso del tanto conosciuto Thunderbolt 4 con i suoi 40 Gbps, anche se tempo fa Intel aveva intenzione di lanciare una nuova versione aggiornata con una velocità del tutto simile a quella di USB4 Version 2.0. Le idee ci sono e sicuramente non mancano, ma attualmente quello che ci preme capire è se valga la pena o meno aspettare la sua “evoluzione“. Che cosa avrà da proporci?

Tutte le caratteristiche uscite attualmente sul nuovo adattatore

Tenendo conto delle parole dello USB Promoter Group, il nuovo USB4 Version 2.0 è retrocompatibile con USB4 Version 1.0, USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt. La nuova velocità che potremmo usare è di 80 Gbps, ed è è frutto di una nuova architettura PHY, ma a giudicare dalle loro parole è chiaro che “funzionerà sugli attuali cavi passivi USB 40 Gbps e con un nuovo cavo attivo USB C“.

Ovviamente saranno rilasciati soltanto successivamente i dettagli che hanno a che fare con l’adattatore, per cui la faccenda dei cavi compatibili diventerà più chiara in futuro. Non dimentichiamoci nemmeno che Promoter Group ha pure aggiornato i protocolli legati a dati e video dell’USB 3.2: parliamo di un data tunneling di oltre 20 Gbps e una revisione per allinearsi “alle ultime versioni delle specifiche DisplayPort e PCIe“.

Comunque, tra gli aspetti ancora non chiari del nuovo “USB4 Version 2.0” è come verranno marchiate e certificate le nuove porte, i cavi e le dock compatibili. Purtroppo è impossibile dare una stima di questo, come anche tentare di capire se possa essere effettivamente una buona idea fare delle ipotesi adesso. Per cui, dal momento che vi siano poche informazioni al riguardo, aspettiamo con pazienza.

Abbiamo atteso sino ad adesso degli aggiornamenti in merito e sicuramente non ci stancherà continuare a farlo, specie dopo l’argomento attuale. Siamo in hype, su questo non ci sono dubbi, ma a volte sarebbe il caso di avere informazioni maggiormente dettagliate per evitare di incorrere in problemi: giungere a conclusioni affrettate non è mai il massimo dopotutto.