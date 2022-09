Schianto tra auto e moto, muore un uomo di 40 anni

La moto era guidata dall’uomo che ha perso poi la vita, Stefano Fusco. Il passeggero della moto è rimasto ferito.

Tragico incidente nella notte tra il 4 e il 5 settembre scorsi a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca.

Un giovane 40enne, Stefano Fusco, originario di Genova ma residente in Versilia, è morto dopo essere rimasto vittima di un sinistro stradale. Il dramma è occorso dalle parti di un incrocio tra viale Apua e via Roma. Fusco stava guidando la sua moto e trasportava un passeggero, un giovane di 28 anni.

Per motivi tutti ancora da accertare, la moto si è schiantata contro una macchina, guidata da una donna. Per il 40enne, purtroppo, non è stato possibile far nulla. Il 28enne che si trovava sulla moto insieme a lui, è rimasto ferito a una gamba, riportando una frattura.

Illesa, ma sconvolta da quanto accaduto, la donna che si trovava nell’auto. In loco si sono recati l’automedica, le ambulanze e i carabinieri che si sono occupati di eseguire tutti i rilievi del caso.

Verranno usate le immagini delle videocamere di sicurezza poste nell’area, per una più accurata ricostruzione della dinamica del suddetto sinistro stradale.

Altri incidenti

Una donna di 50 anni è morta dopo due giorni di agonia al nosocomio San Camillo dove, a seguito di un drammatico incidente stradale, era stata trasportata urgentemente. Il sinistro in cui era rimasta coinvolta era occorso sabato 3 settembre sull’A1 Roma-Napoli.

Il sinistro si era verificato, nello specifico, in una parte di autostrada del Sole tra due caselli, quello di Valmontone e Colleferro. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto dopo l’incidente, avevano provveduto a estrarre la donna dalle lamiere.

La 50enne si era scontrata con un bus per ragioni su cui ci sono accertamenti in corso. La sua auto si era poi ribaltata.

Altro incidente mortale è avvenuto ieri, lunedì 5 settembre, verso le 14, a San Benigno Canavese, in provincia di Torino. Marcellino Ferro, 57 anni, originario di Montanaro, si è scontrato contro un camion che stava tutelando un trattore che in quel momento si stava occupando di falciare l’erba. L’impatto è stato così forte che il 57enne è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri. Inutili i soccorsi, per Ferro non si è potuto far nulla.