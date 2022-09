Barcellona, lo sfottò dei tifosi spagnoli diventa virale: Inter protagonista

La squadra allenata da Xavi Hernandez diventa lo zimbello dei tifosi delle altre squadre della liga spagnola. Complice dello sfottò l’Inter di Simone Inzaghi.

Dopo un mercato clamoroso all’insegna di colpi incredibili la stagione calcistica del Barcellona di Xavi è ufficialmente iniziata, non senza qualche difficoltà durante le prime battute.

I catalani sono stati infatti fermati alla prima uscita stagionale dal Rayo Vallecano, che è riuscito ad espugnare il Camp Nou con un prezioso 0-0. Dopo questo pareggio a reti bianche però il Barca si è scatenato, segnando ben otto gol nelle successive due partite e subendone appena uno.

Un netto 1-4 in casa della Real Sociedad firmato dalla doppietta di Robert Lewandowski e dai gol di Dembélé e Ansu Fati, e un 4-0 ai danni del Valladolid, ancora una volta con la doppietta dell’ex Bayern Monaco e con i gol di Pedri e Sergi Roberto.

Nonostante ciò i catalani sono diventati lo zimbello dei tifosi dei rivali storici del Real Madrid, che canzonano con un coro esplicito la squadra blaugrana.

“Europa League Europa League”

“Europa League Europa League” è il coro che i tifosi merengues hanno infatti riservato a quelli del Barcellona dopo che dall’urna di Nyon è stato decretato quello che è sicuramente il girone più difficile della prossima Champions League, con Bayern Monaco, Inter e Viktoria Pilzen oltre al Barcellona.

E se in Italia i tifosi nerazzurri si sono disperati per questi duri accoppiamenti, lo stesso hanno fatto in Spagna i tifosi del Barcellona, che vedevano proprio nell’Inter lo spauracchio principale della terza fascia, nonché la squadra da evitare.

Già lo scorso anno i catalani hanno abbandonato prematuramente la Champions, al termine di un girone con Bayern Monaco, Benfica e Dinamo Kiev dove i blaugrana hanno conquistato 7 punti, non abbastanza per superare gli 8 dei portoghesi e i 18 dei tedeschi. Un’eliminazione che ha costretto il Barcellona a giocarsi un’Europa League in cui sono riusciti ad eliminare Napoli e Galatasaray, prima di arrendersi alla furia dell’Eintrach Francoforte, che ha poi vinto la competizione nella finale contro i Rangers.

Un’eliminazione che è costata un’assenza dagli ottavi di Champions che mancava da 21 anni. E quest’anno il Barcellona vuole evitare che il copione si ripeta pari pari, diventando a quel punto veramente lo zimbello del Real Madrid, campione d’Europa in carica.